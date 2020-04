Estate 2020, Hot Topic propone costumi a tema Sailor Moon

Quest’estate un’altra novità attende le fan di Sailor Moon appassionate di tutto il merchandising che riguarda la guerriera lunare con una linea di costumi da bagno dedicata alle 5 protagoniste del manga giapponese creato da Naoko Takeuchi. L’idea è della nota azienda statunitense Hot Topic che da molti anni dedica una ricca sezione di abbigliamento e gadget a Sailor Moon e ad altri classici degli anni ’90 e non solo come Star Wars, Harry Potter, Dragon Ball e i Pokemon.

La linea di costumi da bagno dallo slogan “Nuota per amore e giustizia” è formata da 6 versioni dello stesso modello ognuna dedicata ad una delle 5 guerriere del sistema solare interno ed è caratterizzata dallo stile alla marinaretta, e cioè con la gonna plissettata e la casacca bianca completa di fiocco tipica di Usagi e delle sue amiche, in cui cambia solo il colore in base al pianeta di riferimento.

Così tutte le fan potranno sfoggiare al mare o in piscina gli outfit ispirati a Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Venus, Sailor Jupiter e Sailor Mercury. Inoltre è stato aggiunto un modello dedicato alla tenera gattina Luna di colore nero con il suo tipico simbolo della luna gialla e le orecchie lungo il bordo superiore.

Il costume è solo nella versione due pezzi e si differenzia grazie al colore dominante della guerriera sailor preferita, non esiste quello intero. La parte superiore richiama la casacca alla marinaretta grazie al fiocco con un ciondolo in metallo che assomiglia alla sua spilla di trasformazione e alle ampie spalline colorate regolabili.

Le coppe sono sagomate e con ferretto e la chiusura è posteriore. La parte inferiore replica la gonna plissettata con la cintura bianca ed è in un tessuto fantasia con piccole stelle e lune. Inoltre c’è un piccolo fiocco coordinato nella parte posteriore del bikini proprio come nei costumi da battaglia dell’anime.