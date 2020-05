Desigual, Miranda Makaroff disegna una capsule collection ispirata alla libertà

Desigual, nota azienda di abbigliamento, accessori e scarpe con sede a Barcellona, che si distingue per uno stile allegro, caratterizzato da stampe e colori molto vivaci, presenta per questa estate una nuova collezione disegnata dall’artista spagnola Miranda Makaroff. La capsule collection disegnata dall’artista spagnola si ispira alla libertà di espressione, amorosa e sessuale.

Secondo Miranda la libertà è il potere di scegliere nelle vita, si può scegliere da soli come reagire alle situazioni. Ogni cosa che si sceglie attrae ciò che accade nella vita. Le stampe dai colori accesi proposte sui capi, che riprendono lo stile degli anni Settanta, rappresentano donne che si intrecciano con la natura, in un collage di simboli sessuali decostruiti.

La collezione di Miranda per Desigual è stata realizzata con tessuti ecosostenibili, come il cotone 100% biologico e il tessuto EcoVero. La capsule collection si compone di pantaloni culotte in diversi tessuti, top plissettati o a coste sottile, abiti anni settanta, t-shirt di cotone e camicie morbide stampate dedicate sia agli uomini che alle donne.

Miranda Makaroff, per la realizzazione di questa collezione, ha preso ispirazione da una vacanza nella natura nell’isola spagnola di Ibiza. Con essa ha voluto esprimere il suo amore per la natura e ha infatti dichiarato: “Non mi sento mai così libera come nella natura! Mi riconnette alla mia essenza, per me il vero lusso è proprio poter trascorrere del tempo nella natura. Nella natura mi sento più libera, sana e ricca come persona”.

L’artista spagnola ha poi aggiunto che, quando disegna, si lascia ispirare più dalle sensazioni che dalle persone. Quando lavora ama mescolare forme e colori. I suoi disegni e le sue stampe provengono tutte da emozioni nate dentro di lei. Infine, motiva la scelta di ispirarsi allo stile degli anni Settanta dichiarando che secondo lei ogni decade rappresenta qualcosa di speciale, ma lei trova maggiore fonte di ispirazione nello stile e nei look degli anni ’50 ’60 e ’70.