Dal total denim al cargo, tendenze moda uomo estate 2023

Gli stilisti impongono tempi e mode. Al giorno d’oggi l’uomo deve essere in grado di unire eleganza e stile da indossare in ogni occasione del giorno. Total denim, pantaloni cargo e i sempre iconici completi casual saranno le tendenze moda uomo durante tutta l’estate 2023.

Acclamato in qualsiasi settore della moda, il jeans resterà il tessuto da indossare durante tutta l’estate 2023. Pantaloni a vita alta stracciati o scoloriti e la classica camicia vintage ricamata, sono tra i capi basic più trendy proposti dagli stilisti. Capispalla oversize, scarpe eleganti e accessori base, sono invece gli abiti più in voga per completare qualsiasi tipo di outfit total denim da indossare in qualunque ora della giornata.

Un must have da indossare anche in occasioni formali. Larghi, in tinta unita o militari, i pantaloni cargo sono ritornati di prepotenza sulle passerelle di tutto il mondo e hanno permesso agli stilisti di combinare stili diversi e trendy. Dotati di tasconi utility, possono essere indossati con polo o camicie aperte, magari accompagnati da un blazer elegante nelle serate più fresche. Abbinarli con le sneakers alte potrebbe essere il classico, indossarli con le infradito è cool.

Parola d’ordine: massima sobrietà. Pantaloni obbligatoriamente in lino, di color beige o panna. Camicia da uomo in tinta chiara con un forte richiamo all’Africa. Sandali in corda marrone o realizzati microtessuti ecologici. L’outfit dell’esploratore è il must have che ogni uomo deve avere nell’armadio per l’estate 2023. Da provare assolutamente.

In attesa delle fresche serate autunnali, l’estate 2023 lascia in panchina i vari stili streetwear. Cucito con materiali leggeri e traspiranti, il completo casual deve adattarsi alle calde giornate estive. Vera icona di stile, è possibile abbinare all’outfit ampi pantaloni e giacche dai colori tendenti al grigio chiaro. Non deve essere un tabù osare e abbinare delle stringate.

Tra le tendenze accessori moda uomo per l’estate 2023, le iconiche bretelle la faranno da padrone. Sdoganate dal cinema, questo accessorio dovrà necessariamente dare un tocco trendy. Da portate in bella mostra durante l’aperitivo serale o le giornate più calde, sono molto pratiche da usare. Colorate o finemente disegnate, daranno sicuramente un tocco di personalità in più.