Cristina Parodi diventa stilista e cambia il suo look

A cinquantacinque anni, la giornalista e presentatrice piemontese Cristina Parodi, ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita, partendo dal look. La donna si è presentata con un caschetto lungo ed una frangia, al contrario della collega Michelle Hunziker che invece ha deciso di eliminarla.

Il nuovo taglio, mostrato ai fan tramite una foto sul suo profilo Instagram, ha diviso le opinioni: se qualcuno la trova splendida e ringiovanita, altri invece credono che il look non renda giustizia alla bellezza di Cristina. A vincere, però, sembrano essere i complimenti: “Frangia top, parrucchiere mito“, e ancora: “Molto fine con la frangia“.

Dietro al cambiamento, che tutto sommato sembra piacere nonostante qualche critica, si nasconde anche una nuova avventura: la Parodi ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della moda. I fan più affezionati sono certi che, considerato il suo gusto impeccabile, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Cristina, insieme all’amica Daniela Palazzi, ha fondato il marchio Crida, del quale ha già lanciato la prima capsule collection.

I capi proposti da Crida sono versatili e femminili, pensati proprio per essere indossati da donne come loro; a dimostrazione di questa politica anche la scelta di Cristina e Daniela di sfilare come modelle per il marchio. La loro collezione, i cui modelli portano ognuno il nome di una città italiana, al fine di esaltare il made in Italy, presenta gonne lunghe ed ampie e abiti morbidi e senza cerniere.

La stessa Cristina ha voluto raccontare la sua avventura sul suo profilo Instagram, spiegando anche le scelte stilistiche: “Io amo gli abiti classici ma non banali. I tessuti naturali, come le sete italiane, le fantasie raffinate e super chic come i pois. E poi adoro il grigio“. Il marchio è caratterizzato dai colori più amati dalla Parodi: dal Tiffany, al verde bosco, passando per il panna ed il rosso.