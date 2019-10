Con i suoi 6 anni, Alina Yakupova è la baby modella più bella del mondo

Ha solo sei anni, ma a detta di molti esperti del settore, Alina Yakupova è senza dubbio la baby modella più bella del mondo. Nata a Mosca nel 2013, da circa due anni è attivamente impegnata nel mondo della moda, dove è richiestissima da diversi marchi sia nazionali che internazionali. In Italia oltre ad aver posato per Monnalisa Kids, si è fatta conoscere anche per via di un servizio apparso sulla rivista Grazia.

E con quel viso angelico che affascina quanto i suoi meravigliosi occhi verdi, non sorprende che riviste e case di moda facciano a gara pur di assicurarsi i suoi servigi. Oltre a ciò, come era logico aspettarsi, ha anche una nutrita schiera di fan su Instagram, il cui profilo è seguito da oltre 20mila persone sparse in tutto il mondo, le stesse che ad ogni nuovo scatto rimangono inesorabilmente a bocca aperta.

Pur essendo solo una bambina, chi ha avuto modo di lavorarci insieme la considera però al pari di una professionista di primo piano. Persino il suo manager Roman Kukhar ha rimarcato le sue grandi capacità del tutto simili a quelle di top model molto più grandi di lei. “Sono sicuro che il segreto del successo di Alina risiede non solo nella sua bellezza soprannaturale ma anche nel duro lavoro e nel costante sviluppo personale, nonostante la giovane età”.

Sulla base di questa premessa, c’è da ipotizzare che dopo essersi fatta strada come testimonial di brand di moda per bambini, con la sua grande dedizione ed etica professionale potrà presto sfondare con successo anche nel mondo del fashion system.

Nel recente passato, anche altre bambine russe hanno raggiunto la notorietà internazionale grazie alla loro innata bellezza. Prima di lei ad incantare con il loro aspetto da bambola erano state Kristina Pimenova e Anastasia Knyazeva. Alina sembra però avere una marcia in più, dettata dalla sua ostinata intraprendenza, che se da una parte può portarla davvero lontano, dall’altra la sta privando di alcuni momenti tipici dell’infanzia come le amicizie e i momenti di gioco con i coetanei.