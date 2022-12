Come scegliere il piumino da uomo per affrontare l’inverno?

Ascolta questo articolo

Con l’arrivo dell’inverno, torna anche la necessità di avere uno dei capi più importanti per questa stagione; i piumini invernali sono ormai un must-have per tutte le età, dai più giovani ai più grandi, perché è grazie all’imbottitura di queste giacche invernali che si riescono ad affrontare le temperature più basse della stagione.

A differenza di altri capi di abbigliamento, il piumino viene considerato come un “investimento”, in quanto se di qualità può accompagnarci in numerosi inverni; per questo motivo si tende a prediligere prodotti resistenti e realizzati con materiali di ottima manifattura. I piumini invernali da uomo Colmar sono un esempio.

Lo scopo principale del piumino è quello di mantenere alto il calore del corpo, isolandolo dagli agenti atmosferici e dalle temperature basse. Senza un giubbotto che possa permettere questo, siamo portati a non vivere bene tutte quelle attività all’aria aperta che si possono svolgere in inverno, sia in città che in montagna.

Considerando i numerosi modelli presenti oggi in commercio, quali sono le caratteristiche di cui tener conto per poter scegliere il piumino migliore per le proprie necessità?

Regole per trovare il piumino giusto

Di seguito alcuni degli elementi da prendere in considerazione in fase di scelta.

Clima

Il posto in cui viviamo può essere caratterizzato da un inverno che può essere definito freddo umido o secco. Le piume d’anatra non sono impermeabili, di conseguenza, nel caso in cui vi troviate in posti umidi sarà opportuno valutare giubbotti con un rivestimento esterno stratificato e idrorepellente, oppure un tipo di imbottitura voluminosa, chiamata “a effetto bozzolo”, in grado di creare uno strato di protezione tra l’esterno e il corpo. Con un freddo secco, invece, il piumino è l’ideale e svolge perfettamente le sue funzioni.

Versatilità

Indipendentemente dal materiale del piumino, per far sì che duri e sia sfruttabile a lungo, sarà necessario scegliere un colore che risulti un evergreen e che non stanchi nel tempo. Infatti, il piumino ci accompagna per tutta la stagione invernale, perciò non deve annoiarci, ma essere di un colore che ci piaccia e che al tempo stesso è possibile indossare con i nostri outfit, cioè adatto a tutte le occasioni. Un colore scuro, come il nero o il blu, è sempre indicato perché si intona con qualsiasi colore ed è adatto a una serata casual e a una più formale. Non dimenticatevi che l’inverno è caratterizzato da piogge e vento, perciò se vi piacciono colori come il bianco o il grigio chiaro dovrete prestare molta attenzione per mantenere il piumino intonso.

Lunghezza

La prima regola è prendere un piumino invernale che copra almeno fino a sotto il punto vita, per mantenere la schiena al caldo. Oggi vanno molto di moda le versioni oversize, tuttavia si consiglia sempre di valutare un modello che non superi le ginocchia.

Accessori

Infine valutate tutti i possibili accessori di cui potreste aver bisogno per migliorare la qualità del piumino. Alcuni classici esempi sono il cappuccio, una zip ermetica e scorrevole o tasche scaldamani. Ma non sottovalutare i piumini con i bordi elasticizzati anti spifferi!