Clare Waight Keller lascia Givenchy, tra le sue creazioni l’abito di nozze di Meghan Markle

Il mondo della moda è stato colto di sorpresa dalla notizia dell’addio della stilista Clare Waight Keller a Givenchy. La 49enne britannica lascia la famosa casa di moda dopo soli tre anni nel ruolo di direttrice artistica, la prima donna a capitanare il famoso marchio francese fondato nel 1952.

Keller, la cui creazione più nota è l’abito di nozze della Duchessa di Sussex Meghan Markle, ma che ha vestito la moglie del Principe Harry anche in molte altre occasioni, ha annunciato la separazione tramite il suo account Instagram. “Dal cuore. Dopo tre anni meravigliosi, è arrivato il momento di chiudere il mio capitolo presso Givenchy”, ha scritto Clare. “Come prima donna ad essere la direttrice artistica di questa leggendaria Maison, mi sento onorata di aver avuto l’opportunità di curare questa eredità e portarla a nuova vita”.

Tra le celebrità che Clare ha vestito nel corso dei suoi tre anni a capo di Givenchy non solo la Duchessa di Sussex, ma anche Rihanna, Meryl Streep, Emma Stone, Cate Blanchett, Gal Gadot, Charlize Theron, Julianne Moore, Julia Roberts e molte altre ancora. Il rapporto con Meghan, però, era uno dei più stretti, tanto che la Duchessa, in avanzato stato di gravidanza, fece un’apparizione a sorpresa per presentare alla Keller il premio come “Designer Britannica dell’anno” ai Fashion Awards inglesi del 2018.

A differenza dei suoi precedessori, Riccardo Tisci e John Galliano, Clare ha attinto agli archivi di Givenchy, riportando in vita e rielaborando le linee pure e il lavoro di sartoria perfetto che erano il marchio di fabbrica del fondatore, Hubert de Givenchy, e che fu immortalato da Audrey Hepburn negli anni ’50 e ’60.

L’ultima collezione autunno / inverno di Givenchy è stata presentata alla Settimana della Moda di Parigi lo scorso marzo, poco prima che la pandemia scoppiasse in Europa. Ed è proprio a causa del Coronavirus e del relativo blocco delle fabbriche che Givenchy ha cancellato la collezione pre-primavera e non produrrà la collezione Alta Moda autunno / inverno 2020.