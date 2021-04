I Ferragnez sono una delle coppie più glamour e seguite del mondo dello spettacolo. Qualsiasi cosa facciano o lancino sul mercato, diventa oro proprio come Re Mida. Dopo Fedez che ha lanciato la sua linea di smalti semipermanente che ha già ottenuto il tutto esaurito, torna sul mercato Chiara Ferragni con un nuovo accessorio perfetto per la stagione estiva che ha già fatto sold out e ha scatenato i commenti dei suoi tantissimi followers.

In occasione dell’estate e del mare, ha pensato ai tantissimi vacanzieri e villeggianti proponendo e lanciando sul mercato la borsa da mare realizzata in spugna. Una borsa da mare disponibile nei colori arancio, azzurro e rosa con il logo dell’occhio, ormai diventato un marchio. Il valore della borsa è, purtroppo, per pochi eletti e fortunati, in quanto costa 175 euro.

Una borsa che, nonostante il costo esoso, è andata esaurita in pochissimo tempo, al che i fan sul suo profilo hanno rilasciato i seguenti commenti: “Tutto esaurito, la volevo”. Qualcun altro afferma che avrebbe voluto la borsa, ma è un po’ troppo costosa e c’è anche chi fa ironia dicendo: “È di spugna così non serve neanche l’asciugamano, ti asciughi direttamente con la borsa”.

Questo è solo l’ultimo degli accessori e dei prodotti che Chiara Ferragni ha lanciato sul mercato e che ogni volta hanno attirato curiosità. Dalla linea Baby dedicata ai neonati, di cui la new entry in famiglia, ovvero la piccola Vittoria, ha beneficiato, sino ai sandali in tessuto sintetico del valore di 199 euro alla borraccia ecologica da usare in qualsiasi occasione e momento.

Sono solo alcuni degli esempi di prodotti che portano la sua firma e hanno ottenuto il tutto esaurito. In occasione della primavera-estate 2021, ha lanciato delle sneakers con il logo dell’occhio e disponibili in tantissimi colori e con glitter. Sono scarpe dalla suola bianca che, in pochissimo tempo, sono diventate un vero e proprio must.