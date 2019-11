Chiara Ferragni e la sua collezione natalizia: che bambola!

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e fondatrice del magazine online The Blonde Salad, da molti anni ha un ruolo preminente nel mondo della moda: è infatti la più importante influencer italiana ed è direttrice creativa di una propria linea di calzature, abbigliamento ed accessori chiamata “Chiara Ferragni Collection”.

In occasione del prossimo Natale, la bella moglie del cantante Fedez ha pubblicato la collezione natalizia della sua linea, la “Winter Holidays Capsule Collection”. A spiccare è soprattutto la presenza del suo alter-ego: una bambolina del tutto simile a Chiara, con lunghi capelli biondi e grandi occhioni azzurri, stesse espressioni e sorrisi e soprattutto stessi outfit ricercati e al passo con la moda.

L’idea di utilizzare quest’alter-ego risale al Ferragnez Day, ovvero il giorno del matrimonio tra Chiara e Fedez (celebrato il giorno 1 settembre 2018 a Noto) quando spiccava una bambola di peluche del tutto identica alla bella influencer: stesse fattezze e stessi outfit modaioli. L’idea è stata di “Trudy” ed è subito piaciuta ai followers che vedono nella mascotte l’amata Chiara.

Alla mascotte è stato anche aperto un profilo Instagram, @CFmascotte, in cui vengono pubblicati scatti e selfie in giro per il mondo del peluche alter-ego di Chiara che oggi conta la bellezza di 20800 followers, a riprova che l’influencer italiana è davvero la regina dei social network.

Nella collezione natalizia il suo alter-ego serpeggia su maglioni dai colori sgargianti, felpe, cappellini e cover per cellulari. La Chiara Ferragni Doll è indubbiamente protagonista di questa linea di abbigliamento, che sta già facendo impazzire le numerose fan soprattutto grazie agli scatti pubblicati nel profilo Instagram personale della ideatrice di The Blonde Salad, in cui la stessa Chiara indossa diversi pezzi (tra cui un maglione rosso ed uno nero, un cappellino fucsia, uno rosso ed uno nero).