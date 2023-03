Botticelli sugli Swatch: raggiunto l’accordo con gli Uffici, segreta la cifra

È stato raggiunto l’accordo tra la Swatch ed il Museo degli Uffizi per consentire l’utilizzo delle immagini dei quadri di Sandro Botticelli ad uso commerciale per una collezione di orologi del marchio svizzero. La notizia arriva mesi dopo che una linea dello stilista francese Jean Paul Gaultier aveva utilizzato, senza averne i diritti, le immagini per una collezione di moda.

Gli orologi, che avranno immagini ripresa da “La Primavera” e “La Nascita di Venere“, senza dubbio i due capolavori più conosciuti e noti dell’artista italiano che sono entrambi conservati presso il noto museo di Firenze, fanno parte di una collezione di orologi che celebra alcune delle opere d’arte più famose al mondo. La cifra che il museo ha ricevuto dal marchio svizzero è Top Secret.

“Le persone non dimenticano mai la prima volta che si sono trovate di fronte a una delle opere d’arte più famose al mondo; quella sensazione di un nuovo mondo che si apre e scintille creative che volano“, scrive la Swatch nel presentare la collezione. “Accadono cose entusiasmanti quando l’arte e il mondo di Swatch si scontrano e, fin dall’inizio, Swatch ha trovato nuovi modi per portare più arte nella vita delle persone. Il 2023 segna il prossimo capitolo dello Swatch Art Journey, con cinque capsule collection rilasciate da metà marzo a maggio“.

Ecco quindi che la gamma, presentata come un’avventura attraverso diversi momenti della storia dell’arte, passando da Botticelli a Lichtenstein, ricreando dieci capolavori nei suoi caratteristici stili Gent e New Gent. Tutti gli orologi sono stati creati con le autorizzazioni dei musei che sono in possesso dei diritti delle opere selezionate, tra cui appunto gli Uffizi, il MOMA, il Louvre ed altri ancora.

Tra gli artisti celebrati Roy Lichtenstein, Magritte, Sandro Botticelli ed Hokusai, mentre sono ancora da svelare i soggetti che saranno protagonisti degli ultmi tre modelli della collezione, che sarà sicuramente ambita dai collezionisti.