Bershka: nuova collezione dedicata a Sailor Moon, Topolino e Le Superchicche

Il celebre marchio di abbigliamento spagnolo Bershka, nato dal gruppo Inditex nel 1998 per il mondo giovanile, ha già presentato la sua nuova collezione per la primavera 2020. Tra le varie linee dedicate ai giovani ce ne sono ben tre dedicate a personaggi del mondo dell’animazione per accontentare gli appassionati di più generi.

Infatti ci sono Sailor Moon per gli anime giapponesi, Le Superchicche per Cartoon Network e Topolino per la Disney. A Sailor Moon, che compie proprio quest’anno 25 anni dalla sua comparsa sulla tv italiana, sono state dedicate una maglietta ed una felpa total black.

La prima raffigura una mega foto d’insieme delle nove guerriere Sailor, comprese quelle del sistema solare esterno (Urano, Nettuno, Plutone e Saturno), con Sailor Moon al centro, avvolta da un vortice dei loro poteri. Da notare che la presenza di tutte le guerriere è una rarità per i capi d’abbigliamento dedicati anche al Giappone. La felpa oversize con cappuccio, invece, raffigura Black Lady ossia Chibiusa nella serie Sailor Moon R.

Anche Le Superchicche Lolly, Dolly e Molly hanno una linea d’abbigliamento adatta ad ogni tipo di fiisico ed alcuni accessori caratterizzati dai loro colori sgargianti realizzati con la tecnica del tie-dye e dalla rappresentazione del Girl Power. In particolare si notano molto gli accessori come le calze colorate con le immagini delle tre eroine applicate, le sneakers con i lacci coloratissimi, le cover per il cellulare e la big-bag che è una maxi borsa shopper in cotone nero, con le tre sorelline al centro e la pochette per il make-up abbinata.

Alla Disney, invece, è dedicata un’intera collezione che vede come protagonista unico Topolino, presente sui jeans baggy, sulle felpe con cappuccio, sulle T-shirt oversize, sul retro delle giacche di jeans, sugli accessori, sulle sneakers e sulle borse, rappresentato con disegni a mano libera e schizzi.