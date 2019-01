Bebe Rexha, nessuno stilista la vuole vestire per la sua taglia

Bebe Rexha, una cantautrice statunitense di 29 anni, poco conosciuta in Italia, nel suo curriculum vanta già numerosi successi; ha scritto testi per artisti come Selena Gomez, Eminem, Nicki Minaj e Rihanna ed ha anche un Grammy vinto nel 2015. Attualmente la cantautrice ha ricevuto due nomination nelle categorie Best New Artist e Best Country Duo/ Group Performance, per i prossimi Grammy Awards che si terranno il prossimo 10 febbraio.

Come ogni artista anche Bebe si sta preparando per la serta, ma con sua grande amarezza ha scoperto che nessuno stilista vuole mettere a sua disposizione una loro creazione a causa della sua taglia, una 44 italiana, considerata non idonea per i loro capi.

L’indignazione in un post

A raccontare la vicenda è stata Bebe, realizzando un video sul suo profilo Instagram, dove racconta tutta la sua rabbia, rivolgendo parole forti a chi non ha voluto vestirla. L’artista ha detto: “Se pensate che la 44 sia una taglia grossa e le donne che ce l’hanno non siano belle, allora io i vostri schifosi vestiti non li voglio indossare e non li indosserò mai!”. Poi ha aggiunto, nella didascalia che accompagna il video, di essere consapevole che può non può piacere il suo stile o la sua musica, ma non accetta di non essere vestita per la sua taglia. Ogni donna ha il diritto di piacersi, indipendentemente dalla sua taglia. Infine, dicendo che nonostante la sua taglia lei andrà ai Grammy.

Il video, grazie ai suoi quasi 8 milioni di follower, è diventato subito virale. Bebe ha ricevuto diversi commenti di sostegno, anche da personaggi noti come Leona Lewis e Tyra Banks.

Inoltre, dopo lo sfogo, lo stilista Micheal Costello ha scritto di voler pensare lui e il suo team a vestirla per la sua grande serata, promettendo di rendere i Grammy un momento storico.