Barbie compie 60 anni: i festeggiamenti dureranno tutto il 2019

Barbie, l’iconica bambola, che ha accompagnato l’infanzia delle bambine di diverse generazioni e amata in tutto il mondo, il prossimo 9 marzo spegnerà 60 candeline. La Mattel ha già iniziato i festeggiamenti stringendo molte partnership con grandi aziende, che dureranno per tutto il 2019.

Barbie nasce dall’idea di Ruth Handler, che l’ha realizzata nel 1959 per la figlia. Fino al quel momento le uniche bambole presenti erano quelle bebè, mentre Ruth Handler voleva creare una bambola in cui la figlia poteva rispecchiarsi, uscendo dal concetto della donna mamma. Infatti, la Barbie nel corso di questi 60 anni ha ricoperto più di 200 ruoli, da quello da presidente a quella di astronauta, da quella di principessa a quella della dottoressa.

I festeggiamenti

I festeggiamenti sono iniziati all’88 edizione di Pitti immagine Bimbo, che attraverso una mostra iconografica hanno ripercorso i 60 anni dell’iconica bambola. Inoltre, è stata anticipata la prima partnership con Patriza Pepe, che ha realizzato una capsule collection ispirata proprio alle mille facce della Barbie durante tutti questi anni.

Anche un’azienda dolciaria, la Zaini, realizzerà una serie di tavolette di cioccolata ispirata alla famosa bambola, mentre Caffarel realizzerà una serie di cioccolatini in vendita esclusivamente nelle pasticcerie.

Per quanto riguarda il settore cosmetica Sephora ha realizzato una collezione composta da: 8 rossetti Lipstories, 1 set di pennelli, 1 mascara, 1 palette e 4 creme per viso, mani, piedi e capelli firmate Barbie.

Per l’abbigliamento sportivo ci pensa Sergio Tacchini, realizzando una collezione donna e bambina per i campi da tennis ed inoltre realizzerà una maglietta celebrativa dei 60 anni. Mentre la Goldenpoint realizzerà una collezione per bambine di calze, calzini, collant e leggings.

Infine nel 2020 Barbie approderà al cinema, dove per la prima volta ad interpretarel’iconica bambola ci sarà un’attrice, Margot Robbie. Il film sarà realizzato dalla Mattel in collaborazione con la Warner Bros Picture.