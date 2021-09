Back to School: per Siggi è green con i suoi grembiulini

Questo Back to School era particolarmente atteso dai più piccoli, che non vedevano l’ora di tornare a fare lezione in presenza, insieme ai loro compagni. E per il ritorno sui banchi di scuola si è pensato a tutto: dalla cartella ai quaderni e diari, fino ai fondamentali grembiuli. Tra i modelli più gettonati ci sono quelli di Siggi, da anni punto di riferimento per le famiglie alla ricerca di prodotti di qualità e alla moda.

In particolare, per il Back to School 2021, Siggi ha lanciato la nuova collezione Happy School la cui peculiarità principale è quella di essere green. Il rispetto per la natura è infatti uno dei valori più importanti per il brand, tanto che ha lanciato sul mercato il primo grembiulino green and safe.

È infatti realizzato in cotone organico (conforme al Global Organic Textile Standard) e poliestere riciclato (conforme al Global Recycled Standard). Questi materiali (certificati Oekotex) sono a basso impatto ambientale e riducono il consumo di altri abiti, di acqua e di energia.

Perché si parla anche di safe? Per il fatto che questi materiali garantiscono anche l’atossicità del prodotto, quindi risulta sicuro per i bambini. È da sottolineare il fatto che il grembiule è una protezione in più contro le malattie, come riportato anche dall’Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza Paidòss, in un’indagine svolta con il contributo non condizionato di Siggi, che ha coinvolto oltre mille pediatri di tutto il Paese.

Ciliegina sulla torta: il packaging della collezione Happy School è assolutamente ecofriendly e riciclabile. Nello specifico consiste in: buste e appendici in poliestere riciclato, unito a un gancio nichel free, a cui si aggiungono cartoncini, schienaletti, cartellini e shoppers in carta riciclata per tutti gli elementi che accompagnano i prodotti. L’ideale per i genitori che vogliono educare e sensibilizzare i propri figli in ottica green, anche attraverso la moda.