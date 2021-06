Arrivano le Crocs con il tacco firmate Balenciaga, il web si scatena

Dopo oltre un anno di crollo totale nelle vendite dei tacchi alti, abbandonati anche dalle fashioniste più accanite a causa del lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, arriva ora una nuova scarpa che non solo anticipa il ritorno del tacco a spillo, ma lo fa andando a scalfire quelle che sono considerate tra le calzature più comode degli ultimi anni.

La collaborazione tra Crocs, le iconiche ciabatte di plastica che hanno spopolato grazie al comfort e alla varietà di modelli e colori disponibili, ed il marchio di Alta Moda Balenciaga ha infatti portato alla realizzazione delle Crocs con tacco. La collaborazione, fortemente voluta dalla stilista Demna Gvasalia, è stata presentata durante la sfilata della collezione Primavera-estate 2022 di Balenciaga.

Saranno solo tre i colori disponibili per il modello in edizione limitata, grigio, nero e verde acceso, ma al momento non sono stati resi noti né il prezzo di vendita né la data di uscita delle calzature. Una precedente collaborazione tra i due marchi, risalente al 2018, vide le scarpe in vendita al prezzo di 850 dollari al paio. Oltre alle scarpe col tacco, anche la versione delle Crocs in stivale da pioggia in gomma alto fino al ginocchio sarà disponibile nella collezione.

Dopo la presentazione delle Stiletto Crocs, l’ironia del web si è scatenata, con i social che si sono riempiti di commenti contro le calzature. “Dio ci ha abbandonati“, ha commentato un utente Twitter sotto una immagine delle scarpe, mentre un altro utente ha scritto “Uccidetele col fuoco” ed un terzo ha notato che “stiamo tutti in crisi nella transizione da vestiti comodi a quelli normali, ma questo è assurdo“.

In seguito ad un periodo di crisi, il marchio Crocs è tornato sul mercato più forte che mai, complice la pandemia che ha portato alla ricerca di indumenti comodi da portare a casa e le celebrità come Justin Bieber, Cardi b e Chiara Ferragni, che hanno riportato alla moda le ciabatte in plastica. Nel 2021 una versione dorata delle Crocs ha pure fatto la sua apparizione sotto un completo sul red carpet degli Oscar ai piedi del musicista Questlove.