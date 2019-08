Arrivano le Converse che cambiano colore con la luce del sole

La novità dell’estate 2019 riguarda un paio di scarpe firmate Converse. All’apparenza, queste nuove Converse sembrano delle normalissime sneakers, ma in realtà, grazie a un particolare trattamento, esse reagiscono ai raggi UV e sono quindi capaci di cambiare colore con la luce del sole.

Guardandole a primo impatto, queste sneakers sembrano essere semplicemente bianche ma, dal momento in cui esse vengono esposte alla luce del sole, a seconda del tipo e dell’intensità di quest’ultima, possono diventare azzurre, rosa, viola o arancioni.

Per cui, nel momento in cui si esce di casa, non si conosce la tonalità che assumeranno le proprie calzature perché essa cambia in base ai raggi UV. Le scarpe infatti sono sensibili ai raggi solari e cambiano colore in un attimo, trasformandosi in un paio di sneakers dalle mille tonalità.

Queste scarpe appartengono alla collezione UV Chuck 70 e sono una novità dell’azienda appartenente alla Nike. Sono nate dalla collaborazione con Chinatown Market. Per pubblicizzare questo nuovo paio di Converse, sono stati pubblicati dei video esplicativi sulla pagina Instagram di Chinatown Market, dove si vede perfettamente che le scarpe subiscono una trasformazione totale se sottoposte a luce solare.

L’ideatore di questo prodotto originalissimo, Mike Cherman, ha dichiarato a Sneaker News come sia arrivato alla realizzazione della linea UV Chuck 70 e ha detto: “Amo le scarpe di questo tipo perché posso farci quello che voglio e divertirmi. Questo è il motivo per cui è così entusiasmante lavorare con Converse. Abbiamo queste scarpe con cui possiamo fare qualsiasi cosa. Sono fatte di tela di cotone, uno dei materiali più malleabili in questo settore, ed è perfetto per giocarci in questo modo. Questo è più di un paio di sneaker. È qualcosa di unico da indossare. Cambiano colore a modo loro, e alcune tinte durano più a lungo mentre altre resistono per un periodo più breve. È il bello di queste scarpe: la loro unicità“.

Le UV Chuck 70 sono prodotte in quantità limitata e sono disponibili dal 21 luglio 2019 presso il Converse Complexcon di Chicago e, dal 22 luglio, sul sito e-commerce di Chinatown Market. Dal 2 agosto, sono invece in commercio anche in alcuni punti vendita selezionati come FootLocker e sul sito di Converse.

Le Chuck Taylon 70 sono tra le sneakers Converse più amate e richieste al mondo e sono prodotte dal famoso brand di streetwear Chinatown Market, che ha collaborato con Converse. Le nuove UV Chuck 70 sono disponibili nei due modelli tradizionali, quello con il collo alto e quello con il basso, e costano rispettivamente 100 e 95 dollari.