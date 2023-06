Angelina Jolie lancia una collezione con Chloé, i suoi proventi andranno in beneficenza

Angelina Jolie è da ormai più decenni una delle star che si è esposta ed ha lavorato maggiormente per opere di beneficenza. L’attrice americana ha ora annunciato che collaborerà con il marchio di moda Chloé, per creare una capsule collection di abbigliamento femminile il cui scopo sarà sempre benefico.

L’icona hollywoodiana di 48 anni sta lavorando con la casa di moda di lusso francese per creare la gamma sostenibile che si chiamerà Atelier Jolie, un progetto creato in collaborazione da Angelina e Gabriela Hearst, la direttrice creativa di Chloé. La collezione è ispirata dai reciproci “alti ideali per il miglioramento della nostra specie” delle due donne, e la star di “Tomb Raider” donerà i suoi guadagni ottenuti dalla collaborazione per investire nella “creazione di apprendistato per sarti e artigiani all’Atelier Jolie“.

La collezione sarà ispirata allo stile della Jolie, e sarà composta da abiti da sera che presenteranno silhouette fluide e dettagli tattili, offrendo allo stesso tempo un’estetica senza tempo in linea con la visione di Angelina di “creare pezzi unici che incarnino la creatività e lo scopo personali“. Gli indumenti saranno disponibili a partire dall‘autunno del 2023.

“Dal momento in cui ho sentito parlare della visione di Angelina per l’Atelier Jolie, ci ho creduto”, ha dichiarato la Hearst in un comunicato. “È un modo per elevare gli altri attraverso la bellezza del confezionamento di abiti unita al suo profondo rispetto per l’ambiente. È un onore per me che Chloé sarà la prima marca a collaborare con Atelier Jolie”.

“Pochissimi marchi di lusso sono certificati B Corp. Per me è stato importante lavorare con Chloé, uno dei primi marchi di lusso ad essere una B Corp“, ha dichiarato la Jolie, “spero tutte le donne si sentiranno a proprio agio e belle in questa capsule collection“. La certificazione B Corp identifica le organizzazioni che rispondono anche agli standard più elevati di tutela ambientale ed equità sociale.