Alle sfilate parigine i nonni di uno stilista esordiente in passerella

Due nonni, lei 85 anni e lui 86, lei ex dipendente dell’ufficio postale, lui era nella marina francese, accettano di diventare testimonial d’ eccezione per il brand unisex Egon Lab -del nipote- dimostrando così che la moda non è una questione di età.

Marie-Louise e René Glémarec non hanno esitato ad indossare un audace look punk rock con spuntoni ma sfoggiando poi diversi modelli : coordinato a fiori, in pelle, classico scozzese fino alla semplice ma meravigliosa t-shirt casual con scritta “No one is illegal”. Nessuno è fuori legge e tutti possono essere audaci insomma.

Il nipote designer Florentin Glémarec, titolare insieme al compagno del brand unisex Egon Lab, ha raccontato nelle varie interviste che fin da quando ha incominciato a lavorare alla sua linea ha avuto in mente un’ idea , seppur vaga, di coinvolgere i suoi nonni ma non immaginava che poi, nella pratica, non solo non avrebbero tradito le aspettative ma sarebbero stati gli artefici di un successo.

Ha detto Florentin: “Una sera li abbiamo fatti venire nel nostro studio per vedere la collezione e per un capriccio abbiamo deciso di vestirli in Egon Lab e la magia è stata istantanea. Erano in piedi davanti a noi, e si completavano a vicenda, innamorati… Un tuffo nella loro giovinezza”. La magia della moda.

Appena hanno iniziato a postare le loro foto sui social, queste sono diventate virali guadagnando 28.000 like ed ottenendo di essere pubblicate anche sul sito di Vogue. L’idea dei designer è quella di proporre un’uniforme per i leader di domani, ed i suoi adorati nonni sono i perfetti interpreti di un messaggio pieno di speranza… per un risveglio in ogni persona e il costruire un futuro insieme. Insomma, una rivoluzione culturale e di costume nelle mani di due spiritosi ultra-ottantenni aperti alle sperimentazioni, pronti a spingere e supportare l’ adorato nipote nel suo lavoro.