Alessia Foglia sottolinea che lo stile non è legato all’età

Viviamo in una società che millanta tanto di essere moderna, aperta e assolutamente contraria alle etichette. Eppure, nei fatti, le cose non stanno sempre così. Lo dimostra il fatto che, ogni volta che si parla di donne dai 40 anni in su, c’è chi si mette in cattedra per indicare loro come dovrebbero vivere, comportarsi e persino vestirsi.

Un atteggiamento dal retrogusto patriarcale, che paradossalmente vediamo assumere persino da altre donne (naturalmente più giovani).

Su questo argomento, di grande attualità, è intervenuta Alessia Foglia che non è solo un volto noto del canale tv di shopping QVC (dove ricopre il ruolo di Fashion&Home expert) e una imprenditrice digitale (seguita su Instagram da 157k followers), ma anche una Consulente di Immagine (formatasi allo IED di Milano). Chi meglio di lei, che tra l’altro è una delle più note rappresentanti italiane della filosofia pro-aging, poteva prendere la parola?

Alessia ha citato come esempio Grece Ghanem, che ha dimostrato ampiamente come lo stile non sia proprio una questione legata all’età. Per chi non la conoscesse: Grece Grece Ghanem è una ex microbiologa over 50 (si dice abbia, per la precisione, 57 anni) che, con il suo inconfondibile caschetto argentato e dei look giusti per ogni mood e occasione (dal casual all’elegante), è diventata una fashion influencer seguita su Instagram da ben 954k. Diciamolo: molte ventenni dovrebbero prendere da lei lezioni di stile e charme.

Non è da meno Alessia Foglia, come è ben noto da chi la segue sui social e in tv. “Sembra che, dopo i quarant’anni, si debba cambiare non solo beauty routine ma anche modo di vestire. Mi capita sempre più spesso di imbattermi in articoli che consigliano alle donne cosa indossare in questa fase della vita, come se per loro fosse quasi vietato giocare con la moda o esprimersi attraverso di essa” – denuncia Alessia – “Il concetto sembra essere: meno appari meglio è. In realtà lo stile e le scelte di look non sono legati all’anagrafe, ma alla propria personalità”.