Adidas lancia le sneakers dedicate a James Bond

In attesa del 25esimo capitolo della saga di 007 che arriverà al cinema il prossimo mese di aprile, i fan della celebre spia inglese possono consolarsi con l’inedito paio di sneakers lanciato dalla Adidas. Il gigante tedesco dello sportswear, ha voluto così omaggiare James Bond con un esclusivo paio di scarpe che i fan non potranno assolutamente lasciarsi scappare.

Il modello messo a punto dalla multinazionale tedesca, è un’edizione speciale dell’Ultraboost 20, una calzatura caratterizzata per l’innovativa tomaia Primeknit dotata della tecnologia Tailored Fibre Placement (TFP). Con questo ritrovato, le fibre vengono posizionate con precisione chirurgica, al fine di poter garantire le migliori performance e il massimo supporto possibile nelle aree chiave.

Rigorosamente nere come il più classico degli smoking dell’agente al servizio di Sua Maestà, si fanno immediatamente notare per la scritta 007 ricamata in giallo sul tallone, il disegno di una canna di pistola sulla lingua e i ricami grigi sulla parte frontale del piede, che conferiscono un particolare effetto simil-fibra di carbonio. Ovviamente, essendo delle Adidas, non potranno mancare le drei streifen, le tre bande laterali parallele, simbolo stesso della società di abbigliamento sportivo.

Il gadget in questione sarà sicuramente gettonato da tutti gli amanti delle missioni del più celebre agente del secret intelligence service britannico, assurto con i decenni a vera e propria icona di stile. Stando a quanto trapelato, il lancio ufficiale di queste calzature avverrà in concomitanza con il debutto cinematografico della 25esima fatica di James Bond intitolata No Time to Die. In Italia la pellicola è attesa per l’8 aprile, ma sono in molti a chiedere il posticipo in considerazione dell’emergenza Coronavirus.

Il sito MI6-HQ è arrivato addirittura ad inoltrare una richiesta formale di rinvio ai distributori della pellicola, ricordando che per arginare la diffusione del virus, non è da escludere che le autorità di molti paesi possano decidere di chiudere le sale cinematografiche. Avendo quindi a cuore la salute e il benessere dei fan di tutto il mondo, sarebbe auspicabile il rinvio del debutto in estate, quando gli esperti prevedono che l’epidemia sarà sotto controllo.