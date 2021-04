Adidas collabora con Lego per creare le scarpe Ultraboost

Il marchio tedesco Adidas ha iniziato l’anno scorso una partnership a lungo termine con l’azienda Lego da cui è nata una versione coloratissima delle sneaker ZX 8000 che è caratterizzata da piccoli tocchi e aggiunte ispirate proprio ai famosi mattoncini colorati. Questa scarpa si può personalizzare scegliendo il colore delle stringhe e della placca a forma di mattoncino inserita nel primo giro dei lacci.

Però questo modello per via sia dei colori che del design sembra destinato ai giovanissimi e finora è stato un po’ snobbato sia da appassionati dei mattoncini che dai collezionisti. Quest’anno Adidas lancia un’altra collaborazione con Lego e ad Aprile sono uscite le scarpe Ultraboost DNA X Lego Plates dal design più sottile e sofisticato.

Questo modello ha un motivo a borchie LEGO e un tocco di colore ma soprattutto presenta una grande novità estremamente originale: tre tasche laterali in plastica trasparente personalizzabili all’interno delle quali ognuno può inserire i mattoncini del suo colore preferito come viene mostrato in un video sul profilo Twitter di Lego.

Queste tasche sostituiscono le tre classiche strisce del marchio Adidas e, all’interno della confezione, vengono forniti 36 mattoncini plate nei colori blu, giallo, rosso e verde per un totale di 144 pezzi. Queste scarpe sono uno dei modelli preferiti dai runner grazie all’intersuola Boost reattiva e alla tomaia Adidas Primeknit avvolgente.

Inoltre il 50% della tomaia è in tessuto composto al 75% da filato Primeblue, che è un materiale riciclato ad alte prestazioni realizzato in parte con Parley Ocean Plastic senza l’utilizzo di poliestere vergine, in linea con le strategie del Gruppo LEGO per il rispetto e la salvaguardia del pianeta. La chiusura è con i lacci bianchi invece la fodera in tessuto è gialla e le scarpe pesano 328 g. Al momento sono disponibili in esclusiva solo su adidas.it e negli adidas Store al costo di $200 in America e circa €160 per l’Europa.