Addio a Vivienne Westwood: l’iconica stilista morta ad 81 anni

Il mondo della moda dice addio ad una dei suoi rappresentati più eccentrici. È stata infatti appena diffusa la notizia che la famosa stilista Vivienne Westwood è morta all’età di 81 anni. La stilista britannica è morta giovedì 29 dicembre a Clapham, nel sud di Londra, circondata dalla sua famiglia, secondo quanto confermato dal suo portavoce.

Il marito e partner creativo Andreas Kronthaler, insieme a lei dal 1992, ha dichiarato: “Continuerò con Vivienne nel mio cuore. Abbiamo lavorato fino alla fine e lei mi ha dato un sacco di cose con cui andare avanti. Grazie Tesoro.” L’omonima casa di moda della Westwood ha confermato la sua morte sulle piattaforme dei social media, dicendo che è morta pacificamente. La causa della morte non è stata rivelata, anche se pare che fosse affetta da tempo da una malattia che aveva voluto tenere segreta.

Riconoscibile per i suoi caratteristici capelli, colorati di una brillante tonalità di arancione, nel corso della sua carriera la Westwood è stata insignita del titolo di Ufficiale dell’Impero Britannico e di Dama di Commenda dell’Impero Britannico. Per due volte è stata inoltre eletta come “stilista britannica dell’anno”.

Nata l’8 aprile 1941 a Tintwistle, nel Derbyshire, in Inghilterra, come Vivienne Isabel Swire, sposò nel 1962 Derek Westwood, dal quale prese l’iconico cognome. Nel 1963 nacque il figlio Benjamin, ma il matrimonio naufragò poco dopo a causa della relazione con Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols, dal quale ebbe nel 1967 il figlio Joseph.

È proprio con la boutique che lei e McLaren gestivano su King’s Road, che divenne nota come SEX, che la stilista divenne famosa. La loro capacità di sintetizzare abbigliamento e musica ha plasmato la scena punk britannica degli anni ’70. La carriera di Vivienne Westwood nella moda è iniziata proprio in quegli anni, quando il suo approccio radicale allo street style urbano la rese nota in tutto il mondo. Da qui nacque la sua longeva carriera, che ha portato i suoi abiti a sfilare sulle passerelle di Londra, Parigi, Milano e New York.