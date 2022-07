25 anni fa l’omicidio di Gianni Versace: il tributo della sorella Donatella

Ascolta questo articolo

Sono trascorsi 25 anni dal giorno in cui Gianni Versace, famoso stilita italiano fondatore del marchio di moda Versace, fu assassinato in America. In occasione dell’anniversario, la sorella Donatella, che gli è succeduta a capo della casa di moda, ha ricordato il fratello con un tributo sulla sua pagina di Instagram.

Donatella ha postato venerdì due foto in bianco e nero che la ritraevano a fianco dell’amato fratello, tra cui un ritratto del fotografo Peter Lindbergh, insieme ad un primo piano di Gianni da un servizio fotografico. Ad accompagnare le immagini, una caption che legge: “25 anni che mi manchi, Gianni. Ogni giorno, vorrei che tu fossi ancora qua“. Insieme alla didascalia due emoticon, un cuore nero ed una colomba bianca.

Anche sul profilo ufficiale del marchio Versace l’occasione è stata marcata con una immagina di Gianni, con addosso uno squillante maglione verde, e la didascalia: “Con amore da tutti a Versace“. L’amica e modella Naomi Campbell ha voluto ricordare il compianto stilista, postando su Instagram alcune sue immagini in compagnia di Gianni e scrivendo: “Gianni Versace, 25 anni fa oggi sei stato portato via da noi, la tua famiglia, i tuoi amati e gli amici. Non dimenticherò mai quella sensazione di paura e perdita. Sarai sempre nel mio cuore, per l’eternità”.

Gianni fu ucciso nella sua casa a Miami Beach la mattina del 15 Luglio del 1997. Lo stilista 50enne fu assassinato sulle scale, mentre stava rientrando in casa dopo aver acquistato alcune riviste, a colpi di pistola da Andrew Cunanan, un tossicodipendente già ricercato perché sospettato di aver assassinato altre quattro persone. Otto giorni dopo l’omicidio di Versace, Cunanan si suicidò.

Nato a Reggio Calabria nel 1946, Giovanni Maria Versace detto “Gianni” divenne uno dei più famosi ed influenti stilisti del panorama internazionale. In seguito alla sua precoce scomparsa, la sorella Donatella ha preso le redini della casa di moda, concentrando da allora tutte le sue energie nel brand. Recentemente, la stilista 67enne ha realizzato l’abito per le nozze di Britney Spears, durante le quali è stata una delle invitate.