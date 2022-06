ZTE svela il nuovo entry level ZTE Changxing 30

Ascolta questo articolo

Non è passato molto tempo da quando ZTE, sempre molto innovativa quanto a smartphone, ha annunciato i suoi nuovi top gamma Axon 40, uno dei quali con selfiecamera invisibile sotto lo schermo: a distanza di quasi due mesi da allora, è tempo di aggiornare il listino anche in merito ai dispositivi entry level, come appena fatto nel mercato interno cinese, con la presentazione dell’economico ZTE Changxing 30, prezzato a 798 yuan (circa 113 euro).

Il nuovo ZTE Changxing 30 ha un telaio spesso appena 8.9 mm, con un peso che di poco, 192.2 grammi, si staglia sotto la soglia psicologica dei 200 grammi: lo spazio anteriore ospita un frontale con notch a goccia d’acqua, ove risiede la selfiecamera da 5 megapixel, predisposta anche per lo sblocco via scansione del volto. Il poco spazio tolto, permette alla risoluzione HD del display, un pannello LCD IPS da 6.517 pollici, adatto al gaming in ragione dei suoi 120 Hz di refresh rate, di guadagnarsi il Plus (risultando quindi da 1.600 × 720 pixel).

Il retro, nelle classiche ma poetiche colorazioni blu cristallo e grigio pietra lunare, è minimal, spoglio, con in alto al centro lo scanner per le impronte digitali e, in alto a sinistra, il bumper rettangolare: al suo interno, sopra il Flash Dual LED, vi è il piccolo cerchietto indicante i benefici dell’AI e, nei pressi, allineati verticalmente, i sensori della triplice fotocamera.

A comporre la multicamera posteriore dello ZTE Changxing 30 sono il sensore principale da 13 megapixel, seguito da due sensori da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità. A completamento dell’area multimediale è presente lo speaker, infelicemente posto sul retro, il microfono, che permette anche di far ricorso all’assistente vocale adattato all’uso con WeChat, e (in basso) il mini-jack da 3.5 mm da usarsi con cuffie e auricolari vecchia maniera, cablati. Sempre sul frame corto basso, vi è la porta microUSB, che carica a 10W la batteria, da 5.000 mAh.

Predisposto per il le classiche connettività, tra cui anche il 4G LTE con chiamate VoLTE, lo ZTE Changxing 30 è mosso dal processore octacore (1.6 GHz) Unisoc SC9863A, con scheda grafica PowerVR GE8322, sostenuto da 4 GB come ammontare di RAM e da 64 GB come capienza per lo storage, espandibile via microSD sino a ulteriori 512 GB.