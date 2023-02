ZTE Blade V40 Design: ufficiale lo smartphone elegante, completo e low cost

Ascolta questo articolo

Dopo l’annuncio nei giorni scorsi in Malesia, è già giunto in Italia, tramite Unieuro, il nuovo smartphone ZTE Blade V40 Design (163 x 74 x 8 millimetri per 183 grammi) che, situato nella fascia medio-bassa del mercato, non manca di diversi assi nella manica a cominciare dal design.

Quest’ultimo propone una finitura opaca, nei colori Starry Black o Sky Blue: il davanti ha un notch a goccia mentre, dietro, due grossi oblò raggruppano tre sensori, risultando quasi (visti gli anelli dorati di contenimento) a filo con la scocca che, di lì a poco presenta una barra longitudinale più lucida che, in alto comprende il Flash LED. Lungo il perimetro ci sono speaker, microUSB Type-C, mini-jack da 3.5 mm, bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento.

In quota sicurezza bisogna considerare che lo scanner per le impronte digitali è posto di lato, a destra, proprio nel pulsante di accensione. A sinistra, per connettività e ampliamento dell’archiviazione, vi è il carrellino per il Dual SIM e la microSD.

A livello visuale, il Blade V40 Design di ZTE propone un display LCD da 6.6 pollici con risoluzione FullHD+, 60 Hz di refresh rate, supporto all’HDR (anche sulle streaming app), regolazione della temperatura del colore e una modalità notturna che abbassa l’emissione di luce blu. La selfiecamera è da 8 megapixel mentre, ancora in ambito imaging, sul retro vi è una tripla fotocamera posteriore. La compone un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) affiancato da due sensori ausiliari, da 2 megapixel (con apertura a f/2.4) rispettivamente per macro e profondità.

La batteria dello ZTE Blade V40 Design ammonta a 4.500 mAh e si carica rapidamente a 22.5W in pressappoco 2 ore: tra le connettività dello smartphone, Animato da Android 12, spiccano il Wi-Fi, il 4G, il GPS, il Bluetooth 5.0 e l’NFC per i pagamenti contactless via Google Wallet. Attualmente, il prezzo di 199 euro presso Unieuro viene scontato promozionalmente per il lancio a 179 euro.