ZTE Axon A41 Pro: ufficiale il medio-gamma con ambizioni premium

Dopo i modelli Axon A41, Axon A41 Ultra e Axon A41 Ultra Extreme Edition, il brand cinese ZTE ha annunciato il quarto membro della serie A41, rappresentato dallo ZTE Axon A41 Pro.

ZTE Axon A41 Pro (162.9 × 72.9 × 8.46 mm per 199 grammi) ha un display a tutto schermo, visto che frontalmente ha solo un piccolo mento in basso e, in alto, un foro per la selfiecamera. Lo scanner per le impronte digitali non ruba spazio essendo nascosto in basso sotto il pannello AMOLED. Quest’ultimo è da 6,67″ con risoluzione a 1080×2400 pixel, 395 PPI di densità di pixel per pollice, 144 Hz di refresh rate, 360 Hz di touch sampling, profondità colore a 10-bit, 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3.

La fotocamera frontale è da 32 megapixel. Sul retro, il totem rettangolare ospita 4 fotocamere. Quella principale è da 108 megapixel (f/1.89), mentre quella secondaria è un ultragrandangolo a 120° da 8 megapixel, e le due minori sono da 2 megapixel, per macro profondità. Manca il jack audio da 3.5 mm per cuffie e microfono.

Per il chipset, ZTE ha scelto un chipset 5G di fascia alta per il 2021, il Qualcomm Snapdragon 870, un octacore (3,2GHz) con GPU Adreno 650 e supporto al gaming in HDR: la RAM (2133 MHz) è da 8 o 12 GB, mentre lo storage è da 128 o 256 GB. L’energia viene fornita allo ZTE Axon A41 Pro da una batteria da 5.000 mAh, con carica rapida a ben 66W, sufficiente per un paio di giorni di uso non troppo intensivo, anche grazie alle feature di risparmio energetico dell’interfaccia MyOS 12.0, posta sull’ormai rodato Android 12.

Le connessioni prevedono Dual SIM, 5G, Wi-Fi ax (dual band, display, direct, hotspot), Bluetooth 5.2, GPS (A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), NFC per i pagamenti contactless e microUSB 3.1 Type-C. Al momento non sono noti i prezzi del nuovo smartphone ZTE Axon A41 Pro.