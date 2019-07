Zonko ZKT1002 3G: tablet low cost con Dual SIM e connessione mobile 3G

Uno dei gadget hi-tech che si tende a portare volentieri sotto l’ombrellone è il tablet (specie se provvisto anche di connettività mobile) che, oltre a permettere di godere delle proprie serie TV preferite su Netflix, consente anche di leggere, con le opportune app (es. Aldiko), i propri libri e romanzi in formato elettronico. Esattamente come il tablet Zonko ZKT1002 3G che, già abitualmente low cost, è attualmente promozionato su diversi e-commerce asiatici.

Zonko ZKT1002 3G ha un telaio in plastica nera (241x 168 x 9.1 mm, per 468 grammi), con la cornice anteriore (ove è posta la selfiecamera da 2 megapixel) lucida e, sul retro (in cui staziona la postcamera da 5 megapixel assieme al relativo Flash LED), una particolare gommatura antiscivolo.

In alto, è posizionato – sulla spalla destra – lo slot per inserire due SIM compatibili con la connettività mobile 3G, ed una schedina microSD (sino a 32 GB extra), per espandere lo storage, ammontante di default a 16 GB, mentre – sul “fondoschiena” – sono ubicati i due speaker stereofonici che, però, erogano un sound un po’ attutito qualora il tablet venga poggiato su una superficie piana, e non su uno stand. Lateralmente, invece, si trovano il bilanciere per il volume, il tasto d’accensione/spegnimento, il jack da 3.5 mm per le cuffie, il forellino per il reset, e l’ingresso per l’alimentatore a 5V/2A.

La parte frontale del tablet Zonko ZKT1002 3G propone un display LCD IPS da 10.1 pollici con risoluzione HD+ (ovvero 1280 x 800 pixel), sostenuto – lato hardware – dalla GPU Mali-400MP2 di ARM, in modo da poter gestire, stanti anche i 2 GB di RAM, lo streaming dei video online, ed sufficienti esperienze di casual gaming.

Dietro la superfice visiva, l’hardware computazionale ruota attorno al processore quadcore (1.3 Ghz) a basso consumo energetico, MTK6580, di MediaTek che, nel modello specifico, può beneficiare di una versione quasi stock di Android Marshmallow 6.0 con feature Doze per la gestione delle attività in background. Sempre all’interno, il tablet Zonko ZKT1002 3G ospita un modem per le connettività Bluetooth 4.0 e Wi-Fi n, un GPS, ed una batteria da 4.000 mAh (accreditata di 3/4 ore di autonomia nella riproduzione dei video).

Per entrare in possesso del tablet Zonko ZKT1002 3G si può passare dall’importatore Bangood, presso cui è venduto al prezzo di 76.99 dollari, o da GearBest, che lo propone a 64.44 euro: in ambedue i casi, si beneficerà della spedizione prioritaria gratuita verso l’Italia, potendo ricevere il prodotto in 7-15 giorni nel primo caso, o in 10-25 nel secondo.