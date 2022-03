Zeeker T100: presto le promo primaverili per il rugged phone con telemetro a infrarossi

Il settore degli smartphone rugged gode sempre di buon successo, a fronte del fatto che sforna device robusti che non necessitano di cover aggiuntive per essere protetti: distinguersi in questo ramo, però, è difficile. Zeeker, emergente brand cinese, ci ha provato col recente rugged phone Zeeker T100 che, in occasione delle vendite primaverili (dal 28 Marzo al 1° Aprile), sarà scontato del 20% su Aliexpress (332.19 euro) e Amazon (ove, attualmente, è prezzato a 399 euro).

Secondo quanto comunicato dal costruttore, lo Zeeker T100 (16.86 x 8.25 x 1.52 cm per 396.89 grammi) gode delle certificazioni d’impermeabilità IP68 (1.5 metri di immersione in acqua per mezzora) e IP69K (contro spruzzi ad alta temperatura o pressione), e risulta aver superato i test di resistenza militare MIL-STD-810G (resistenza a cadute da 1.8 metri): il tutto grazie a una protezione a 360°, non solo negli angoli, ma anche in prossimità della microUSB Type-C (via sportellino) e della multicamera posteriore, che esibisce un gradino a protezione dei vetrini sui sensori fotografici.

In alto, nello Zeeker T100 si trova un telemetro a infrarossi per misurare le distanze sino a 40 metri: la vocazione all’uso in contesti di lavoro difficili si esplica anche nel fatto che, sul frame laterale in metallo di grado aerospaziale, ove campeggia lo scanner per le impronte digitali, il pulsante d’accensione, supportando pressioni ripetute e prolungate, può essere associati a 12 strumenti, tra cui l’esecuzione di screenshot o registrazioni audio, l’invio di SOS, la bussola, le comunicazione in stile walkie-talkie (push-to-talk), il contapassi, il puntatore laser, la torcia, il goniometro, il barometro per misurare la pressione dell’aria, etc.

Il display dello Zeeker T100 è un pannello LCD da 6.0 pollici, risoluto in FullHD+ secondo un rapporto panoramico a 18:9, con un refresh rate molto basico, da 60 Hz, e una protezione via vetro Gorilla Glass: la cornice alta ospita la fotocamera anteriore, da 8 megapixel, la stessa risoluzione che, nella tripla fotocamera posteriore, spetta al sensore ultragrandangolare, previsto nell’array posteriore assieme a un sensore principale da 16 megapixel ed a uno per la profondità, da “0.08 megapixel”. Lato software, Zeeker dichiara la possibilità di migliorare la qualità delle foto, in dettagli e vividezza, accorpando più fotogrammi insieme (UHD image mode, per foto upscalate a 96 megapixel), potendo poi beneficiare anche di una stabilizzazione Super Steady “in stile Gimbal”, dell’Ultra Night mode, e delle riprese subacquee.

Il processore MediaTek Helio G80 con Hyper Engine coabita nel segmento elaborativo dello Zeeker T100 assieme a 6 GB di RAM (LPDDR4X) ed a 128 GB di storage (eMMC 5.1) espandibili di un altro terabyte via microSD (rinunciando, però, alla seconda SIM). Stante la presenza di una batteria da 6.000 mAh, caricabile rapidamente sia via cavo, a 18W, che in wireless Qi, a 15W, non dovrebbero esserci problemi di autonomia. Tra le connettività, lo Zeeker T100 annovera il Dual SIM, il GPS, il mini-jack da 3.5 mm, l’NFC multi-funziona anche per i pagamenti, il Wi-Fi, il Bluetooth ed il 4G con frequenze globali. Il sistema operativo, infine, è Android 11 sotto l’interfaccia Zeeker UI.