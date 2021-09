Zebra Technologies annuncia i nuovi tablet corazzati 2-in-1 ET80 e ET85

Esperta in computing aziendale, ma anche in palmari rugged, la statunitense Zebra Technologies ha annunciato via comunicato stampa due nuovi tablet corazzati, aka “rugged“, rappresentati dagli inediti ET80 e ET85, volti ad ampliare la gamma ET8x.

Caratterizzati da una notevole resistenza strutturale, i tablet ET80 e ET85 vantano uno chassis non troppo pesante per la categoria, pari a 1.3 kg: di base, i modelli in questione implementano un display da 12 pollici, sormontato da una fotocamera frontale predisposta per l’autenticazione biometrica via Windows Hello (portato in dote dal sistema operativo Windows 10), all’insegna di una sicurezza che può essere incrementata, a scelta, anche con uno scanner per le impronte digitali. Sul retro, è presente una fotocamera posteriore da 13 megapixel.

L’interno ospita processori Intel di 11a generazione e un comparto connessioni all’avanguardia: nello specifico, i nuovi tablet della ET8x series di Zebra Technologies montano un modem per il Wi-Fi 6E e uno per il 5G, in modo che i lavoratori mobili possano essere operativi sia in presenza che in assenza di una rete stanziale. In più è garantito il supporto alla CBRS, una banda di frequenza che permette ai soccorsi di disporre di un canale di comunicazione sicuro e affidabile, e alle imprese di allestire, in grosse installazioni, tanto al chiuso quanto all’aperto, di un’economica soluzione per allestire una rete LTE privata.

Ancora in tema di componentistica, nei nuovi tablet annunciati da Zebra Technologies all’interno della serie ET8x, è stata migliorata l’autonomia garantita dalla batteria: opzionalmente, invece, può essere integrato uno scanner di codici a barre e agganciata, mediante la relativa cerniera a scatto, una robusta tastiera, per avere a disposizione, magari anche nel mentre si opera di pattuglia nell’auto di polizia, la comodità e le possibilità di un versatile netbook ad alte prestazioni.

Chiudono il quadro della scheda tecnica dei nuovi tablet di Zebra Technologies, il tool di applicazioni Mobility DNA (es. con Workforce Connect Push to Talk per la comunicazione tra i professionisti in mobilità di un team), e l’assicurazione Zebra OneCare, nell’ambito della quale è possibile scegliere il piano di manutenzione più adatto alle proprie esigenze di massimizzazione prestazionale e dell’operatività.