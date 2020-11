Xor Titanium: feature phone lussuoso con crittografia e sensore per la qualità dell’aria

Secondo diversi rumors, la rediviva Vertu, originariamente nata come costola di Nokia per i telefoni extra-lusso, potrebbe presto sfoderare un nuovo feature phone per pochi fortunati, da poco avvistato anche nel database dell’ente cinese TENAA. Nel frattempo, alcuni ex dipendenti inglesi dell’azienda, ora radunati attorno alla figura del suo capo designer, Hutch Hutchinson, hanno costituito il brand Xor (Eggsor), volto a recuperarne lo spirito originario, attraverso il prossimo lancio del nuovo Xor Titanium, realizzato con cura artigianale.

Dedicato ai facoltosi clienti dell’Asia e del Medio Oriente, Xor Titanium trae il suo nome dallo chassis in titanio, che palesa un piccolo display sul davanti, posto sopra una tastiera T9 con tastini metallici mentre, sul retro, è presente un rivestimento in pelle: in tema di funzionalità, il nuovo feature phone si occupa di telefonate in 2 e 3G, garantendo un audio sempre chiaro, grazie alla cancellazione del rumore, senza trascurare l’invio degli SMS. In quanto privo di 4G, non supporta un browser web nè WhatsApp.

La batteria, portata a garantire 5 giorni d’autonomia grazie alle ottimizzazioni, quale prestito dal mondo smart può essere caricata in modalità wireless: sempre in ottica evoluta, Xor Titanium risulta animato da una versione di Linux ancor più basilare del Nokia OS visto a bordo dei base-gamma Nokia 40 Series, o dell’attuale KaiOS.

L’attenzione alla sicurezza è centrale nello Xor Titanium: quest’ultimo, infatti, dispone di un sensore per rilevare la qualità dell’aria e, in quanto rivolto ad utenti facoltosi, che potranno usarlo come telefono secondario ultra-sicuro, permette di effettuare chiamate (contrassegnate da un’apposita suoneria, se “coperte”) o scambi di SMS sottoposti a crittografia end-to-end, secondo lo standard aes256, con altri utenti provvisti dello stesso telefono. Non meno importante è il fatto che a ogni proprietario di uno Xor Titanium sarà assegnata una chiave univoca, che gli permetterà, in caso di furto o smarrimento del device, di cancellare da remoto tutto il contenuto del proprio telefono.

Originariamente schedulato per il rilascio entro il 2020, Xor Titanium, causa rallentamenti da coronavirus, verrà messo in commercio entro il Q1 del 2021, all’importante cifra di 3.000 sterline, pari a pressappoco 3.369 euro.