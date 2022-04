Xiaomi Walkie-Talkie 3: ufficiale con 5.000 km di copertura e 4G LTE

L’immenso assortimento dei prodotti di Xiaomi spazia praticamente in ogni categoria, arrivando a comprendere anche i walkie-talkie, ancora molto utilizzati in alcuni contesti di lavoro in cui risultano preferibili rispetto a uno smartphone: proprio in questa categoria, ove nel 2019 ne era sato lanciato uno, grazie al partner BeeBest, è arrivato il nuovo Xiaomi Walkie-Talkie 3.

Lo Xiaomi Walkie-Talkie 3 condivide il minimalismo dei predecessori, ma risulta meno largo e più stretto, sempre all’insegna di curve simmetriche su ambo i lati per conservare il comfort dell’impugnatura: lo chassis è impermeabile e immune alle polveri secondo il grado IP54 e ospita, sul davanti, un display da 2 pollici. Grazie al Bluetooth è possibile avvalersi delle cuffie che, altrimenti, possono essere collegate in modalità cablata, grazie al mini-jack da 3.5 mm.

All’interno dello Xiaomi Walkie-Talkie 3 operano un altoparlante da 40 mm e un chip di livello professionale per l’elaborazione dell’audio: quest’ultimo si occupa di sostenere l’algoritmo di riduzione del rumore (cui si attribuisce il 10.9% di riduzione del tasso di distorsione) e l’aumento del volume del 30%.

Attualmente varato in Cina, lo Xiaomi Walkie-Talkie 3 supporta il 4G LTE dei principali tre operatori telefonici del paese e, in tal modo, eleva a 5.000 km la copertura delle comunicazioni interfono, superando in modo ineguagliabile i modelli di walkie-talkie tradizionali. Nello specifico, nell’ambito di tale range, il nuovo dispositivo di Xiaomi permette comunicazioni intercom da 1 a 1, da 1 a molti (permettendo di “creare una squadra indipendente“), senza trascurare le chiamate vocali bi-direzionali. Sempre grazie alla connettività di cui sopra, sono supportati gli aggiornamenti via OTA, tal che in futuro possano essere abilitate anche altre funzioni.

Sul versante energetico, lo Xiaomi Walkie-Talkie 3 monta una batteria da 3.000 mAh, caricabile via microUSB Type-C: a carica completa, il dispositivo assicura sino a 100 ore in stand-by che, in un contesto di operatività reale, si traducono in comunque ragguardevoli 60 ore. In attesa di uno sbarco global, magari tramite i consueti importatori internazionali (Bangood e Aliexpress), lo Xiaomi Walkie-Talkie 3 è acquistabile in Cina, al prezzo di 399 yuan, pari a pressappoco 58 euro.