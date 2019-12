Da BeeBest e Xiaomi il walkie talkie smart con chiamate 4G

Grazie alla piattaforma da crowdfunding YouPin, Xiaomi si è ampliata verso prodotti hardware in origine estranei al suo core business, sponsorizzando e supportando – come design, servizi, e software – partner del calibro di Mijia, Huami, Yeelight, o BeeBest. Proprio quest’ultimo, dopo l’esemplare piuttosto standard ufficializzato a Luglio, ha appena presentato un nuovo walkie talkie evoluto, il BeeBest Smart Walkie-talkie.

Quest’ultimo ha quasi le dimensioni e la forma di un pacchetto di sigarette (106 x 56 x 29.7 mm) visto che nasconde al suo interno l’antenna, capace di supportare comunicazioni criptate in tempo reale a 5 km di distanza: in quanto provvisto di un modem per il Wi-Fi mono-banda e per il 4G via SIM (col un anno di traffico dati gratis in Cina) risulta abilitato alle classiche telefonate, a distanze ben maggiori.

L’interazione con il nuovo BeeBest Smart Walkie-talkie avviene tramite il display frontale, un pannellino a colori da 2 pollici, risoluto a 320 x 240 pixel, ben leggibile agli angoli (IPS da 160°), ma anche facendo ricorso ai comandi vocali impartiti al concierge virtuale XiaoAI.

Grazie alla presenza del Bluetooth 4.2, e di un jack da 3.5 mm, è possibile adoperarlo per ascoltare la musica preferita, sebbene l’impermeabilità IPX4 ed il GPS con tracking (in tempo reale e senza internet) BeiDou, con annessa funzione per inviare SOS geolocalizzati, ne tradiscano la vocazione più avventurosa.

All’interno del BeeBest Smart Walkie talkie risulta presente (come confermao dai 193 grammi di peso) una batteria da 2.440 mAh, caricabile via microUSB Type-C che, a carica completa, assicura due mesi di stand-by o, sul campo, 40 giorni di uso concreto. Attualmente, il BeeBest Smart Walkie talkie, in attesa di esordire sul mercato, è proposto sul crowdfunding di Xiaomi, ov’è possibile prenotarlo, nelle colorazioni alternative Deep Space Blu o White Snow, al prezzo di 399 yuan, corrispondenti – cambio alla mano – a pressappoco 51 euro.