Xiaomi Mi Note 10 Pro: ecco il nuovo smartphone proposto in occasione del Natale

I periodi di festività, si sa, sono i migliori per le varie aziende per presentare iniziative più o meno varie (sulla falsa riga del Black Friday, per esempio). Per fare un esempio, gli operatori telefonici sono soliti offrire promozioni particolari, a tema ‘natalizio’ e normalmente non proposte nel corso dell’anno. Anche le catene di elettronica si impegnano in tal senso, proponendo prodotti interessanti ad un prezzo altrettanto interessante.

Oltre a queste realtà, anche Xiaomi non vuole essere da meno e vuole metterci del suo per le festività natalizie. In quanto produttore di smartphone (ma anche di molte altre cose), egli può proporre sconti sul proprio sito ufficiale ma c’è di più. Pare, infatti, che un nuovo smartphone sia in procinto di essere commercializzato. Vediamo tutti i dettagli.

Xiaomi propone Mi Note 10 Pro, con reparto fotografico migliorato ulteriormente

Come abbiamo appena anticipato, la novità natalizia di Xiaomi consiste nel Mi Note 10 Pro. Si tratta di una variante rivista e migliorata dell’pent presentato dal produttore cinese. La domanda, ovviamente, sorge spontanea: quali sono le differenze tra la versione base e quest’ultima di cui vi abbiamo appena parlato?

Come potrete ben intuire, la base hardware rimane pressoché la stessa. Abbiamo lo stesso display AMOLED da 6,47 pollici FullHD+, stesso processore Qualcomm Snapdragon 730G e stessa batteria da 5.260 mAh. Quello che cambia è una particolarità del reparto fotografico, composto da 8 lenti invece delle classiche 7 della versione standard, oltre ad una nuova configurazione dei tagli di memoria RAM e storage interno: 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Per il momento, è possibile solamente pre-ordinare il Mi Note 10 Pro esclusivamente in Spagna, paese in cui lo stesso smartphone è trapelato per la prima volta. Il prezzo di listino pare fissato a 649 euro con uno sconto aggiuntivo di 100 euro (applicabile fino al 6 Gennaio 2020). Sempre per adesso non abbiamo notizie circa un suo possibile lancio anche in Italia, sebbene si supponga che non occorra attendere più di tanto.