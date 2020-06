WindTre ha avviato un servizio di assistenza clienti via WhatsApp: ecco tutti i dettagli

Una questione fondamentale per le aziende di telefonia è, senza ombra di dubbio, quella dell’assistenza al cliente. Chiunque potrebbe riscontrare problematiche di diverso tipo con la propria linea telefonica e, di conseguenza, l’operatore telefonico deve essere in grado di aiutare il cliente nel modo migliore possibile. Negli ultimi anni si è assistito sempre più ad una digitalizzazione dei canali di assistenza, per lo più tramite bot automatizzati.

Se da una parte la gestione del servizio di assistenza è migliorata per l’operatore telefonico (può così rispondere a molte domande comuni dei propri clienti), dall’altra parte manca il contatto con un essere umano che, per alcune questioni, rimane ancora determinante. Come avrete potuto facilmente intuire, questa volta parleremo dei servizi di assistenza e ci concentreremo, in particolare, su una novità che riguarda WindTre. Ecco tutti i dettagli.

WindTre aggiunge un canale di assistenza via WhatsApp del tutto gratuito

Nello specifico, WindTre avrebbe iniziato a comunicare ai propri clienti l’esistenza di un canale WhatsApp che può essere utilizzato come alternativa alla classica chiamata, per esempio. Tale informazione viene inviata attraverso un apposito SMS, il quale è ricevuto a seguito di una chiamata al 159 (una voce guida informa circa l’invio imminente di tale SMS).

Il messaggio che riceverete avrà un particolare link e, dopo averlo cliccato, potrete notare la presenza di una nuova chat WhatsApp verso il numero 3880000159. Tale numero, non a caso, corrisponde all’account WhatsApp business ufficiale di WindTre. Ovviamente, come potrete facilmente intuire, è sufficiente memorizzare tale numero telefonico per poter avviare una chat con l’operatore, senza che ci sia la necessità di ricevere l’SMS.

Il sistema di assistenza funziona sia con gli attuali clienti WindTre, sia con tutti coloro che non hanno sottoscritto un contratto telefonico con l’operatore. Al momento in cui scriviamo sembra che ci siano alcuni problemi con i clienti WindTre che utilizzavano i servizi di Tre e i clienti di rete fissa. Per queste categorie di clienti, a seguito di un tentativo di avviare una chat, arriva il consiglio di utilizzare il bot Will dell’applicazione ufficiale WindTre.