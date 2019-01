Wind Smart 40 Fire Plus: ecco la nuova promozione con ben 40 giga e minuti senza limiti (a prezzi diversi)

In questi ultimi mesi, come chiunque ha ben potuto notare, il mondo della telefonia mobile ha incontrato un grosso cambiamento. L’arrivo di Iliad in Italia ha portato ad un deciso abbassamento dell’importo del canone mensile richiesto all’utente dagli operatori telefonici aggiungendo, quindi, una buona dose di concorrenza nel mercato. Come se non bastasse, anche le campagne winback, volte a riacquistare dei vecchi clienti, si sono intensificate notevolmente.

Non a caso, l’offerta telefonica di cui parleremo in quest’articolo è di questa tipologia, è proposta da Wind, e prende il nome di Wind Smart 40 Fire Plus.

Attenzione ai canoni mensili

Le soglie di traffico proposte in questa promozione di Wind sono le seguenti:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (ad esclusione di quelle per cui è richiesto esplicitamente un importo extra da corrispondere)

verso tutte le numerazioni nazionali (ad esclusione di quelle per cui è richiesto esplicitamente un importo extra da corrispondere) 40 giga di traffico dati da utilizzare in territorio nazionale (ed europeo, seguendo le condizioni di uso lecito)

In questo piano non sono previsti gli SMS, i quali potranno essere inviati seguendo la tariffazione standard. Quello a cui bisogna fare attenzione è il canone mensile richiesto all’utente. Se il potenziale cliente proviene da un operatore virtuale (la lista è verificabile sul sito dell’operatore) sarà richiesto un canone di 4.99 euro al mese. Se, invece, si è già clienti di Iliad o PosteMobile, il canone ammonterà a 6.99 euro al mese.

Tutti gli altri clienti, invece, potranno sempre accedere a questa particolare tariffa, ma corrispondendo un canone mensile di 8 euro.

Il piano proposto da Wind non prevede particolari vincoli

Differentemente da quanto avviene per altre proposte commerciali di questo tipo, Wind non richiede alcun costo di attivazione ma solo quelli che riguardano la SIM (10 euro). L’addebito dell’offerta avviene sul credito residuo, senza nessun vincolo contrattuale di durata.

Per richiedere la SIM, è possibile seguire la procedura online che prevede la spedizione della stessa in tutta Italia per mezzo di corriere espresso. Nel caso in cui il cliente termini il traffico Internet a propria disposizione, la navigazione si blocca senza costi aggiuntivi (a meno che non siano presenti altre promozioni che prevedono l’erogazione di ulteriore traffico dati). Per tutti gli altri dettagli, si rimanda alla sezione dedicata del sito dell’operatore.