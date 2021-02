Wildfire E Lite: ufficiale il nuovo ultra low cost di HTC

Lo scorso Gennaio, il brand taiwanese HTC ha fatto segnare, per il terzo mese di fila, numeri positivi nei suoi conti, soprattutto grazie alla politica di concentrarsi, per ora, sugli smartphone di fascia bassa: a quelli già in auge, si è appena aggiunto, con commercializzazione annunciata in Russia (7.790 rubli, od 87 euro) e Sud Africa (1.549 rand, od 86 euro), il nuovo HTC Wildfire E Lite.

HTC Wildfire E Lite (147,86 x 71,4 x 8,9 mm, per 160 grammi) scende in campo con un display LCD IPS da 5.45 pollici, risoluto in HD+ secondo un aspect ratio a 18:9: la cornice superiore, molto spessa (al pari del mento), include una selfiecamera da 5 megapixel (fuoco fisso, f/2.2, Auto HDR, beauty mode, video a 720p con estrazione di foto, Face unlock). Lo scanner per le impronte digitali è sul retro, al centro, in un piccolo oblò circolare.

La back cover propone anche una “pillola” orizzontale, in alto a sinistra, per una dual camera da 8 (principale, f/2.0, panorama, auto HDR, video a 1080p con estrazione di foto, timer da 10 secondi) + 0.3 (f/2.8, sensore accessorio) megapixel: il Flash LED è posto poco più a destra, all’esterno del bumper in questione. Altra sorpresa, assieme al fingerprint già visto, è il jack da 3.5 mm, per nulla scontato in un device volto a contenere i costi.

La presenza del sistema operativo Android 10 nell’alleggerita versione Go Edition tradisce la strutturazione di un comparto elaborativo entry level, col processore quadcore (1.8 GHz) MTK6761D, ovvero l’Helio A20 di Mediatek supportato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile via microSD di altri 128 GB.

In tema di connettività, spiccano il dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS (Glonass e, via software, Galileo), ed una porta microUSB 2.0, con cui caricare (a 5V/1A) la batteria, da 3.000 mAh, accreditata di un’autonomia di 25 ore di conversazione, o di 250 ore in stand-by.