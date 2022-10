Wiko: scoperti il medio-gamma Wiko 10 e gli auricolari Wiko Buds 10

Ascolta questo articolo

Wiko, il brand francese di proprietà della cinese Tinno, in un evento promozionale (con tanto di gruppo P-pop che si è cimentato nel WIKO Beat per TikTok) organizzato presso il centro commerciale filippino SM Mall of Asia posto a pochi passi dalla metro di Manila, ha presentato diversi nuovi dispositivi, tra cui lo smartphone di fascia medio-bassa Wiko 10.

Wiko 10 ha uno chassis che misura 68.3 × 77.6 × 8.98 mm, con un peso di 199 grammi, redatto in colorazioni ispirate. secondo Dianne Gabriel, responsabile di Wiko Filippine, all’estetica francese: nello specifico, si tratta delle nuance Klein Blue, Silver e Black. Il frontale presenta un notch a goccia d’acqua per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0) posta in cima al display, un pannello LCD IPS da 6.7 pollici, risoluto in HD+.

Il retro del Wiko 10, all’insegna di una triplice fotocamera contenuta in un lingotto verticale, ha un sensore principale da 50 megapixel, con f/1.8 di apertura focale, affiancato da due sensori minori da 2 megapixel per le macro e la profondità, con f/2.5. Come motore elaborativo, il Wiko 10 propone il processore MediaTek Helio G37, un octacore da 2.3 GHz come frequenza di clock, coadiuvato dalla scheda grafica GPU PowerVR GE8320.

L’assetto mnemonico del Wiko 10 prevede 4 o 6 GB per quel che riguarda la RAM, e 128 GB per lo storage espandibile via microSD: in ragione di ciò, si hanno due combinazioni, ovvero quella da 4+128 e quella da 6+128 GB, rispettivamente prezzate a 7.999 (promozionati a 5.999 pesos, ovvero a 104 euro) e 8.999 pesos filippini (ovvero a circa 140 e 257 euro secondo il cambio attuale). La batteria, da 5.000 mah, gode della ricarica rapida a 22.5w, attraverso la porta microUSB che è una Type-C.

Le connettività prevedono anche il GPS, il Wi-Fi, due Nano-SIM 4G LTE, e il Bluetooth 5.0: non manca l’attenzione alla sicurezza, attraverso lo scanner laterale per le impronte digitali, mentre il sistema operativo è Android 12. L’azienda ha fatto sapere che comprando il Wiko 10 da 6 GB dal 25 Ottobre, si avranno in regalo 3 mesi di garanzia aggiuntiva e gli auricolari Wiko Buds 10 di color bianco.

Questi ultimi, misurano 33,7×17,6×18,5 mm, con un peso di 4.2 grammi a unità, al cui interno si trovano driver da 12 mm. Connessi alla fonte via Bluetooth 5.2, usano le superfici esterne per i controlli e, grazie al processore BES 2500 IUC, supportano la cancellazione dei rumori durante le chiamate. Grazie alle batterie da 40 mAh, assicurano (dopo 60 minuti per la carica) 6 ore di autonomia con l’ANC disattivata, che arrivano a 30 ore complessive grazie alla custodia (sempre con ANC disattivata, caricabile ancora in un’ora, provvista di una batteria da 500 mAh caricabile in Type-C).