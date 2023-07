WIKO Hi Changxiang 60 Pro, il nuovo smartphone con Snapdragon 695 e tripla fotocamera posteriore

WIKO, il marchio francese di smartphone, ha annunciato ufficialmente il suo nuovo modello Hi Changxiang 60 Pro, che sarà rilasciato alle 14:30 del 10 luglio. Si tratta di un dispositivo di fascia media con un design elegante e prestazioni equilibrate, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il WIKO Hi Changxiang 60 Pro è dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 695, una piattaforma di elaborazione di ultima generazione che offre una maggiore efficienza energetica e una migliore esperienza di gioco. Il chip supporta anche la connettività 5G, che consente di navigare in rete ad alta velocità e di godere di servizi come lo streaming video e il cloud gaming. Lo schermo del WIKO Hi Changxiang 60 Pro è un LCD da 6,67 pollici con una risoluzione di 2376×1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Lo schermo offre una buona luminosità e una riproduzione dei colori fedele, oltre a una maggiore fluidità nelle animazioni e nelle transizioni. Lo schermo ha anche un foro centrale per ospitare la fotocamera anteriore da 16 megapixel, che supporta la modalità ritratto e il riconoscimento facciale.

La fotocamera posteriore del WIKO Hi Changxiang 60 Pro è composta da tre sensori: il principale da 64 megapixel, l’ultra–grandangolare da 8 megapixel e il macro da 2 megapixel. La fotocamera principale offre una buona qualità delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia pixel binning che combina quattro pixel in uno. L’ultra-grandangolare permette di catturare scenari più ampi, mentre il macro consente di scattare foto ravvicinate agli oggetti. La fotocamera posteriore supporta anche la modalità notturna, la modalità panorama, la modalità HDR e la registrazione video in 4K a 30 fps.

La batteria del WIKO Hi Changxiang 60 Pro è da 4.300 mAh e supporta la ricarica rapida da 22,5 W. Secondo il produttore, la batteria può garantire fino a due giorni di autonomia con un uso normale e può essere ricaricata al 50% in soli 30 minuti. Il WIKO Hi Changxiang 60 Pro ha anche un sensore di impronte digitali laterale, un jack per cuffie da 3,5 mm, una porta USB 2.0 Type-C e uno slot per schede microSD. Il WIKO Hi Changxiang 60 Pro è disponibile in tre colori: Galaxy Blue, Luminous Gold Black e Frost Silver.

Il corpo del telefono ha uno spessore di 8,48 mm e un peso di 195 g. Il telefono è dotato del sistema operativo Android 11 con l’interfaccia personalizzata Wiko UI, che offre diverse funzioni intelligenti e personalizzabili. Il prezzo del WIKO Hi Changxiang 60 Pro è molto competitivo: la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna costa 1699 yuan (circa 220 euro), mentre quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna costa 1899 yuan (circa 245 euro). Il telefono sarà in vendita sul sito ufficiale di WIKO e su altre piattaforme online a partire dal 10 luglio.