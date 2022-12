WIKO 5G: ufficiale il medio-gamma premium in salsa Huawei

Ascolta questo articolo

WIKO, brand francese del gruppo cinese TINNO, per celebrare il suo ritorno in Cina, ha tenuto un evento nel corso del quale ha presentato lo smartphone, curiosamente somigliante al Nova 10 Pro di Huawei.

WIKO 5G, questo il nome del nuovo smartphone, costerà 1.999 yuan (circa 269 euro) nella versione da 8 + 128 GB, e 2.199 yuan (296 euro) in quella da 8+256 G quanto a RAM e storage. Le colorazioni previste per il nuovo smartphone sono due, mithril e nero. Lo chassis, spesso 7.95 mm e pesante 191 grammi, per garantire la sicurezza ha uno scanner per l’acquisizione delle impronte digitali collocato lateralmente sul frame di destra.

Frontalmente, il display è un LCD IPS da 6,78 pollici con 2388 × 1080 pixel di risoluzione, supporto allo spazio colore DCI-P3 (100%), 120 Hz di refresh rate e 270 Hz di frequenza di campionamento del tocco. Il pannello visuale, con uno screen-to-body del 94,85% (grazie alle cornici da 1,05 mm su tre lati), ha 387 PPI di densità, 500 nits di picco come luminosità (minima a 2 nit), e oscuramento a 10.000 livelli. Il foro centrale alloggia una fotocamera anteriore da 16 megapixel. Sul retro, un’ellisse in rilievo integra una quad fotocamera attraverso due anelli (uno dorato).

A comporla è un sensore principale Samsung S5KHM2 (1/1,52 pollici) da 108 megapixel (HDR live, ISO smart, RAW a scena intera, pixel binning 9-in-1), uno ultragrandangolare da 8 megapixel, uno per le macro da 2 megapixel, e uno per la profondità, sempre 2 megapixel. I due sensori minori si trovano ai lati del Flash LED, tra i due sensori principali posti negli anelli accennati poco sopra.

Il chipset scelto per il nuovo smartphone è un octacore (2.2 GHz) a 6 nanometri che su AnTuTu ha ottenuto 31.780 punti, il Qualcomm Snapdragon 695 con GPU Adreno 619, che si appoggia alla RAM LPDDR4X e allo storage UFS 3.2. Sul piano energetico, vi è una batteria da 4.000 mAh, che trova la carica rapida (60% in 15 minuti) via Type-C a 66W. Certificato HarmonyOS Connect, WIKO 5G fa parte dell’ecosistema HarmonyOS.