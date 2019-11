Vodafone torna ad offrire la ‘Special Unlimited’ a soli 5,99 euro al mese, ma solo da alcuni operatori specifici

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai un’operazione troppo semplice da portare a termine. Il mercato della telefonia mobile è alquanto vario e diverse offerte potrebbero essere adatte a diversi tipi di clientela. Se consideriamo il fatto che molte promozioni, per giunta, non sono esposte alla luce del sole, ci si rende immediatamente conto dell’oggettiva difficoltà a scegliere di attivare un contratto piuttosto che un altro.

L’unico modo per fare una buona scelta consiste nel mantenersi informati, confrontando piani diversi e limitazioni varie. Oggi vi proponiamo una nuova promozione di Vodafone appena resa disponibile e che potrebbe interessarvi, sempre se rientrate nei parametri imposti dall’operatore rosso.

Vodafone Special Unlimited 5,99 è la classica ‘winback’ con 50 Gb al mese

Come appena anticipato, la promozione in esame prende il nome di Vodafone Special Unlimited e prevede le seguenti soglie di traffico, calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (ad eccezione di tutte quelle per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo).

verso tutte le numerazioni nazionali (ad eccezione di tutte quelle per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo). SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali (ad eccezione dei servizi a sovrapprezzo).

verso tutti i numeri mobili nazionali (ad eccezione dei servizi a sovrapprezzo). 50 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo nazionale fino a 600 Mbps. Per il suolo europeo è previsto un bundle più piccolo regolato dalle condizioni di uso lecito e corretto.

L’attivazione di questa promozione (possibile dal 15 Novembre) obbliga il cliente al pagamento di un canone mensile pari a 5,99 euro. Si tratta quindi di un’offerta particolarmente aggressiva e che potrebbe interessare una larga platea di persone. Una promozione così conveniente, come è ovvio che sia, non è aperta a tutti e presenta alcuni punti da tenere ben presenti.

Solo i clienti di alcuni altri operatori possono attivare la Vodafone Special Unlimited 5,99

Come in tutte le offerte appartenenti alla categoria delle winback, anche in questo caso Vodafone non permette a tutti di attivare tale piano. Nello specifico, solo chi proviene da Iliad, Fastweb ed operatori virtuali (escludendo LycaMobile e CoopVoce) può correttamente sottoscrivere tale contratto. L’operatore specifica che sono esclusi anche i clienti provenienti da Ho.mobile e Kena Mobile.

La sola attivazione di questa promo comporta il pagamento di un importo pari a 12,01 euro, da corrispondere assieme ad una prima ricarica (obbligatoria) con importo minimo prefissato. Non sono specificati altri costi, come quello relativo alla SIM, né si sa qualcosa sulle penali applicabili in caso di recesso anticipato: per togliervi definitivamente anche questi ultimi dubbi, vi consigliamo di chiedere direttamente all’operatore telefonico.