Vodafone ripropone la Special 50 GB: tanti giga e minuti illimitati da 6,99 euro al mese

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai un’operazione troppo semplice da portare a termine. Sebbene la maggior parte delle offerte ‘mainstream’ (ossia quelle maggiormente sponsorizzate dagli operatori) sembrino particolarmente convenienti, in realtà bisogna fare attenzione alle sottili differenze tra una promozione e l’altra (perché, specie in questo tipo di contratti telefonici, i dettagli contano eccome) al fine di attivare la migliore per le proprie esigenze.

Se siete attualmente dei clienti di un MVNO (o di Iliad) preparatevi perchè Vodafone sta riproponendo un’offerta alquanto interessante. Non si tratta esattamente di una ‘new-entry’ ma, proprio grazie a ciò che è incluso nel pacchetto, potrebbe comunque interessare una buona fetta di utenti. Di seguito, riepiloghiamo tutti i dettagli fino ad oggi emersi.

Vodafone Special 50 GB: offerta a basso costo dedicata ai clienti di MVNO

L’offerta proposta da Vodafone prnede il nome di ‘Special 50 GB‘ e, come abbiamo specificato in precedenza, è stata già proposta in passato dall’operatore rosso. Per chi se la fosse persa, ecco tutti i dettagli sulle soglie incluse:

Minuti illimitati verso tutti i numeri italiani, sia fissi che mobile (ad eccezione delle numerazioni a pagamento)

sia fissi che mobile (ad eccezione delle numerazioni a pagamento) 50 GB di traffico dati da utilizzare sul territorio nazionale (con una discreta quantità anche in Europa, seguendo le politiche di uso corretto e lecito)

Gli SMS non sono inclusi, sono sottoposti a tariffazione standard e, eventualmente, possono essere aggiunti su richiesta esplicita da parte del cliente. Per aderire a questa promozione bisogna versare un canone mensile pari a 10 euro oltre ad un contributo di attivazione una tantum di 6 euro e ad ulteriori 10 euro per l’acquisto della SIM, sebbene quest’ultima spesa possa variare. L’offerta può essere attivata dopo aver ricevuto uno specifico SMS da parte di Vodafone, sebbene siano giunte testimonianze di varie attivazioni che hanno avuto luogo sia chiamando il call center, sia recandosi presso un punto vendita Vodafone.

In ogni caso, si tratta di una promozione dedicata in particolar modo a tutti i clienti di operatori virtuali attualmente operativi in Italia (nell’elenco figurerebbero PosteMobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, ecc…). Si consiglia, pertanto, di chiedere direttamente all’operatore se sia disponibile tale piano per il proprio numero.

Vodafone Special 50 GB è proposta anche a tutti i clienti Iliad, con un piccolo sovrapprezzo

Anche i clienti Iliad possono aderire a questa offerta di Vodafone. Le condizioni dell’offerta e le varie soglie di traffico rimangono le stesse, ma viene introdotto un piccolo rincaro dato che il canone richiesto ammonta a 7,99 euro al mese. Ricordiamo che tutte le offerte di Vodafone permettono la navigazione sotto rete 4.5G, ove disponibile.