Vodafone Happy Friday: questa settimana arriva il Samsung Galaxy S9 a 399 euro (o tre buoni Just Eat da 5 euro)

Il programma ‘Happy Friday‘ di Vodafone è, con ogni probabilità, uno dei più conosciuti nel campo della telefonia mobile. Esso non è altro che il programma fedeltà proposto da Vodafone a tutti i propri clienti e che si compone di due parti fondamentali. La prima è la raccolta dei sorrisi: l’utente, ricaricando il proprio numero, potrà accumulare punti da spendere in ricariche bonus, abbonamenti gratuiti a riviste varie, e vari gadget elettronici.

La seconda parte di questo programma prende il nome di Happy Friday e, come dice il nome, si tratta di un premio offerto tutti i venerdì a tutti i clienti. I premi possono variare da semplici bonus sulla propria offerta a sconti esclusivi. Questa settimana è proprio il turno di questi sconti e, differentemente da altri casi, quello qui proposto potrebbe essere alquanto interessante visto che prevede l’acquisto di un Galaxy S9 a meno della metà del prezzo di listino.

Samsung Galaxy S9 offerto a 399.99 euro (invece che 899.99 euro)

Proprio come anticipato poco fa, Vodafone offre l’acquisto di un Samsung Galaxy S9 scontato a 399.99 euro, invece degli 899.99 euro richiesti nel prezzo di listino. La versione proposta è quella Dual SIM con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno (i quali possono essere espansi fino a 512 GB mediante una schedina microSD).

Per poter procedere all’acquisto dello smartphone, è sufficiente accettare il premio direttamente dall’applicazione ufficiale di Vodafone, ed attendere il messaggio che conferma l’assegnamento dello sconto. Successivamente, bisogna recarsi presso un qualunque rivenditore Vodafone mostrando tale SMS. Ricordiamo che sarà possibile ottenere lo smartphone scontato fino al prossimo 10 Febbraio e, in ogni caso, salvo esaurimento scorte.

Altri utenti hanno ricevuto 3 buoni Just Eat del valore di 5 euro

Altri utenti, meno fortunati della precedente categoria, hanno comunque diritto a ricevere 1 anno di abbonamento alla versione digitale della rivista “La Cucina Digitale“, o 3 buoni Just Eat del valore di 5 euro ciascuno. Il funzionamento di questi buoni sarà il seguente: non appena il cliente richiederà esplicitamente il premio dall’applicazione di Vodafone, sarà subito consegnato il primo buono da 5 euro. Gli altri buoni saranno consegnati i due mesi successivi, uno per mese.

Si ricorda che per avere tutti i buoni Just Eat è necessario, ovviamente, restare un cliente di Vodafone, altrimenti i buoni non erogati saranno annullati. Per poter richiedere il premio, è sufficiente avanzare una richiesta sull’applicazione MyVodafone entro il termine di questa giornata.