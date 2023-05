Vivo YY36 series ufficiale: nuovi medio-gamma in 4 o 5G

Reduce dal lancio del curatissimo smartphone S17e, il brand cinese Vivo ha lanciato in Indonesia la nuova serie di smartphone Vivo Y36 sia in versione 4G che in variante 5G.

Come si può intuire, le due versioni si somigliano molto: le misure, pari a 164,06 × 76,17 × 8,07 mm, ed il peso, di 202 grammi, sono uguali su ambedue le versioni dei Vivo Y36: la parte frontale ha un foro al centro mentre, dietro, vi è uno square, ovvero un quadrato con bordi arrotondati, per la multi fotocamera. Da notare che l’azienda ha ben sfruttato il bordo destro: il pulsante di accensione, infatti, fa anche da scanner per le impronte digitali.

Specifiche alla mano, i Vivo Y36 series hanno uno schermo LCD IPS da 6,44 pollici con un refresh rate adatto al gaming, di 90 Hz, e una risoluzione Full HD+ pari a 1080 x 2408 pixel. La selfiecamera, cioè la fotocamera per selfie, vblog e videochiamate, è da 16 megapixel e ha f/2.0 come apertura focale. Dietro, sulla coverback in vetro troviamo, assieme al Flash LED, una doppia fotocamera verso i soggetti esterni. Nell’ambito del relativo assetto sono previsti un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) e uno secondario da 2 megapixel (f/2.4 per la profondità).

Sotto lo chassis, impermeabile secondo lo standard IP54, troviamo chipset diversi a seconda del modello. Il modello 4G ha l’octacore (2,4 GHz, 6 nanometri) Qualcomm Snapdragon 680 (con GPU Adreno 610) mentre il modello 5G ha l’octacore (2,2 GHz, 7 nanometro) MediaTek Dimensity 6020 (con GPU ARM Mali-G57). A livello di memorie, la RAM è da 8 GB, ma può essere espansa sino a ulteriori 8 GB di RAM virtuale: lo storage è da 256 GB e si può ampliare come capienza grazie allo slot per le schedine di memoria microSD.

La batteria della serie Vivo Y36 è da 5.000 mAh e prevede la carica rapida a 44W. Tra le connettività ci sono il Dual SIM, appunto il 4 e il 5G secondo la versione scelta, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.1, il GPS, e il modulo NFC per i pagamenti contactless. Il sistema operativo è Android 13 sotto l’interfaccia proprietaria FuntouchOS 13.

Come distribuzione, il modello di Vivo Y36 4G è previsto nei colori Meteor Black e Glitter Aqua al prezzo di 3.399.000 rupie indonesiane (211 euro) mentre il Vivo Y36 5G è previsto nei colori Crystal Green e Mystic Black a un prezzo ancora non definito.