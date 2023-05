Vivo S17e: ufficiale con Mediatek Dimensity 7200 e display AMOLED

Vivo, il brand tecnologico del gruppo BBK Electronics, ha annunciato in Cina un nuovo smartphone di fascia media, il Vivo S17e, che va a raccogliere l’eredità del precedente modello S16e lanciato sempre nel mercato interno lo scorso anno.

Secondo la scheda tecnica, lo smartphone Vivo S17e è presente nelle colorazioni alternative oro Quicksand Gold, nero Starry Night Dark e blu chiaro Clear Wave Blue: sarà in commercio dal prossimo 20 Maggio nelle combinazioni di RAM e storage (spazio di archiviazione) da 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB e 12 GB + 256 GB, che saranno rispettivamente prezzate a 2.099, 2.299 e 2.499 yuan (pari, cambio alla mano, a circa 276, 302 e 329 euro).

Vivo S17e ha un telaio (164,20 × 74,90 × 7,4 mm per 178 grammi) con bordi leggermente curvi ai lati del frontale, che presenta cornici assai bene ottimizzate anche in alto e in basso: per ottimizzare gli spazi la fotocamera anteriore è ospitata in un foro al centro in alto, mentre lo scanner per le impronte digitali si trova sotto lo schermo. A proposito di quest’ultimo il costruttore ha previsto un AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ a 1.080 x 2.400 pixel, 120 Hz di refresh rate, 300 Hz di touch sampling, e 1.300 nits di luminosità di picco.

La selfiecamera è da 16 megapixel. Il retro del Vivo S17e annovera una dual camera in uno square assieme al Flash LED: la compongono un sensore secondario da 2 megapixel (f/2.4) e uno primario da 64 megapixel.

A bordo non mancano tante connettività, aspetto importante per uno smartphone: in tal senso l’utente può contare sul Vivo S17e per il Dual SIM, il 5G, il GPS a doppia frequenza, l’NFC, il Dual SIM, il Wi-Fi, il 4G, il Bluetooth 5.3 e la microUSB Type-C. La batteria, da 4.600 mAh, gode della carica rapida a 66W. A coordinare il device, lato hardware, è il chipset octacore MediaTek Dimensity 7200 che può contare su massimo 12 GB di RAM LPDDR4x e su un massimo di 256 GB di storage per l’archiviazione dei dati. Lato software, a coordinare le risorse hardware sin qui viste bada, sotto l’interfaccia OriginOS 3, il sistema Android 13.