Vivo Y90: in arrivo lo smartphone entry level con design moderno e maxi batteria

In attesa di annunci ben più importanti, la cinese Vivo – ennesimo brand della galassia BBK Electronics (assieme a Oppo, Realme, OnePlus) – ha arricchito il listino di alcuni paesi asiatici, Pakistan e India su tutti, di un nuovo smartphone entry level, il Vivo Y90 che, pur nell’ambito di specifiche modeste commisurate al basso importo richiesto, vanta un gradevole e moderno design.

Il telaio (155.1 x 75.1 x 8.3 mm) in plastica del Vivo Y90, personalizzato nelle colorazioni alternative nero ed oro, risulta leggero (163.5 grammi), se si considera la presenza di una batteria ben generosa, con 4.030 mAh di capienza, caricabile via microUSB (con OTG, ma solo 2.0), e gradevole a vedersi: il frontale in particolare non mostra cornici laterali, ben mimetizzate dalla curvatura del display che, in alto, esibisce un piacevole notch a goccia a forma di V che, come di consueto, lascia molto spazio ai suoi lati per le notifiche.

La multimedialità del Vivo Y90 principia, come sempre, dal display, in questo caso un pannello FullView rappresentato da un LCD con 6.22 pollici di diagonale estesi con una risoluzione HD+: la selfiecamera centrale ammonta a 5 megapixel (f/1.8), integra il Face Unlock (in mancanza dello scanner per le impronte digitali), e supporta il selfie flashing, il controllo vocale, e l’abbellimento del volto mentre, sul retro, un ormai vintage oblò mono, posto nell’angolo alto di sinistra sopra il Flash LED, ospita un sensore da 8 megapixel (f/2.0), sempre con controllo vocale, ma anche con regolazioni pro, particolari modalità video (slow motion, time watermark, timelapse e model watermark), e cattura via esibizione del palmo della mano.

Il processore del Vivo Y90, ovvero l’octacore (2 GHz) Helio A22 di MediaTek opera assieme alla GPU IMG PowerVR GE, avvalendosi di 2 GB di RAM, e di uno storage ampliabile (+ 256 GB) via microSD, con pezzature che variano secondo il mercato d’esordio: in Pakistan, ove il device è in vendita da oggi, è disponibile la variante con 32 GB di archiviazione, prezzata a 18.999 rupie pakistane (circa 105 euro) mentre, da domani, il device arriverà anche in India, a 6.990 rupie (pari a pressappoco una novantina d’euro nostrani).

Non mancheranno, in tema di connettività, il jack da 3.5 mm, una modem per il Wi-Fi mono banda ed il Bluetooth 5.0, un localizzatore GPS (BeiDou e Glonass), ed il 4G con VoLTE su ambedue le schedine telefoniche supportate: il sistema operativo, infine, sarà – dietro la personalizzazione FunTouch OS 4.5, l’ormai sorpassato Android Oreo 8.1.