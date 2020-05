Vivo Y70s: già a listino il medio-gamma 5G con dissipazione da gaming

Nel mentre via streaming presentava diversi dispositivi a marchio Realme, la poliedrica BBK Electronics ha incluso silentemente a listino per conto di Vivo, partendo dal mercato interno cinese (1° Giugno), un nuovo medio-gamma, il Vivo Y70s 5G, provvisto dello stesso, recentissimo, chip Exynos col quale era stato individuato nel database di GeekBench.

Vivo Y70s 5G (162.07 x 76.61 x 8.46 mm, per 190 grammi, nelle palette Starlight Blue/Moon Shadow Black/Mirror White), grazie all’escamotage del foro in alto a sinistra per la selfiecamera (16 megapixel, f/2.0, video a 1080p@30fps) e delle cornici molto contenute, assicura il 90.72% di screen-to-body al panoramico (19.5:9) display LCD FullHD+, ben contrastato (1500:1) e con supporto allo spazio colore NTSC che, nonostante la diagonale di 6.53 pollici, ingombra quanto un device da soli 5.5 pollici.

Per la tripla fotocamera posteriore, formata da 3 sensori posti in cima al relativo Flash LED, sostanziati in un modulo da 48 (f/1.79, stabilizzazione elettronica, foto notturne, riconoscimento delle scene, video anche in 4K, timelapse, rallenty), in uno da 8 (ultragrandangolo a 112°, f/2.2), e in uno da 2 (profondità, f/2.4) megapixel, la scelta è ricaduta sul classico formato a semaforo, alloggiato verso la sinistra del retroscocca, privo dello scanner biometrico, spostato sul lato destro.

Trainato dall’octacore (2.0 GHz) Exynos 880 messo in coppia con la GPU Mali-G76 MP5, il Vivo Y70s 5G sfrutta 128 GB di storage (UFS 2.1), mentre, per la RAM (LPDDR4x), sono previsti i tagli alternativi da 6 (1.998 yuan, 256 euro) ed 8 GB (2.198 yuan, 282 euro): quasi a tradirne una vocazione per il gaming, il device ospita un sofisticato meccanismo di smaltimento del calore, con tanto di gel conduttivo, dissipazione a liquido da 90 mm, e strati di grafite.

sul versante delle connettività, l’array logico coordina risorse quali il Dual SIM con 4G e 5G (standalone e non, sub-6 con download potenziali sino a 3.55 Gbps), il Wi-Fi dual band (con antenne a 360° per una maggior stabilità), il Bluetooth 5.0 (AAC, aptX HD, SBC, LDAC), il GPS (A-GPS, Galileo, BeiDou, Glonass), ed il jack da 3.5 mm (componente audio presente assieme agli speaker stereo).

Dotato di una batteria da 4.500 mAh, caricabile rapidamente a 18W via microUSB Type-C (OTG), il Vivo Y70s assicura 312 ore in stand-by sotto rete 4G e, sempre con la medesima connettività, 16.7 ore di conversazione telefonica. Il sistema operativo, infine, è Android 10, con la personalizzazione Funtouch OS 10 che mette a disposizione l’assistente vocale proprietario Jovi.