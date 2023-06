Vivo Y35M Plus: uno smartphone elegante e performante

Dopo il modello Vivo Y35m lanciato a inizio anno, il brand cinese del gruppo BBK Electronics ha lanciato un suo aggiornamento, lo smartphone di fascia media Vivo Y35m+ (V2279A), per ora semplicemente apparso sulla versione cinese del suo sito istituzionale.

Vivo Y35m+ (V2279A) ha un telaio che misura 164.06 × 76.17 × 8.07 mm e pesa 190 grammi. Il look non è particolarmente originale. Davanti abbiamo il notch a goccia d’acqua e un leggero mento in basso: tenendo conto pure delle cornici laterali si ottiene uno rapporto schermo-corpo pari al 90,89%. Dietro, due anelli lucidi inglobano due spioncini per una doppia fotocamera posteriore che, alla sua destra, ha un piccolo Flash LED. Le colorazioni sono due, ovvero nero e verde.

Partendo dalle specifiche concrete, ha uno schermo LCD IPS da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel) secondo un formato panoramico a 19,9:9. Il refresh rate è solo di 60 Hz, ma il rapporto di contrasto è più che dignitoso, con un valore di 1400:1, e i colori resi sono ben 16,7 milioni. Davanti c’è una selfiecamera da 8 megapixel con apertura a f/2.0, zoom digitale 2x e sblocco via riconoscimento facciale (face wake).

La dual camera posteriore annovera un sensore secondario da 2 megapixel e uno principale CMOS da 50 megapixel con apertura a f/1.8 e zoom digitale 10x. L’app fotografica mette a disposizione davanti le funzioni / modalità scena notturna, ritratto, foto, video, micro filmato, doppia esposizione, foto dinamica e, dietro, scena notturna, ritratto, foto, video, micro filmato, panorama, correzione documento, rallentatore, time-lapse, Pro, doppia esposizione, foto dinamiche, e video sino a 1080p.

Protetto lateralmente da uno scanner per le impronte digitali, il Vivo Y35m+ (V2279A) annovera il chipset octacore Mediatek Dimensity 6020 a 7 nanometri con GPU Mali-G57, appoggiato da 8 GB di RAM LPDDR4x e da 256 GB di storage UFS 2.2 ampliabile via microSD. La batteria è da 5.000 mAh, e beneficia della carica rapida a 18W, potendo poi fornire 22,02 giorni di stand-by come autonomia.

Le connettività del Vivo Y35m+ (V2279A) sono il 5G, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.1, il mini-jack da 3.5 mm, microUSB 2.0 Type-C, e GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS). Il sistema operativo, che agisce migliorato dall’interfaccia OriginOS 3.0, è Android 13.