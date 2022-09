Vivo Y32t: ufficiale lo smartphone medio-gamma 4G in versione MediaTek o Qualcomm

Ascolta questo articolo

Vivo ultimamente sta sfornando diversi smartphone di fascia medio-bassa delle serie Y e, a quanto pare, potrebbe non aver ancora finito, visto la presentazione in Cina del curioso Vivo Y32t (V2180A) in versione Qualcomm o MediaTek, animato da Android 11 sotto l’interfaccia OriginOS Ocean,

Vivo Y32t ha una scocca (163,96 × 75,20 × 8,28 mm, per 179 grammi) in due diverse colorazioni, tra cui una tendente al viola scuro e uno all’azzurrino chiaro, con scanner di impronte digitali sul lato: il frontale ha un notch a goccia, capace di garantire l’89% di screen-to-body al display LCD IPS da 6,51 pollici, risoluto in HD+ (1600 × 720 pixel) secondo un rapporto panoramico a 20:9, con 60 Hz di refresh rate e 1500:1 come rapporto di contrasto.

La selfiecamera del Vivo Y32t è da 8 megapixel (f/2.0) e supporta il face unlock mentre il bumper rettangolare sul retro, ispessito dall’affiancamento del Flash LED, ospita una dual camera, con un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2) e uno da 2 megapixel (f/2.4) per le macro. Lato audio, è presente il mini-jack da 3.5 mm per collegarsi cuffie o auricolari cablati senza occupare la microUSB, purtroppo tradizionale, incaricata di trasferire dati e non solo.

Il grande interesse al Vivo Y32t deriva dalla sezione elaborativa. In essa, ci sono sempre 8 GB di RAM LPDDR4x ma, nel modello Qualcomm, si trova il processore octacore (2.4 GHz) Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, che si avvale dello storage UFS 2.2 da 256 GB e che mette a disposizione il Bluetooth 5.0. Nel modello MediaTek, opera l’octacore (2.0 GHz) Helio G70 con GPU Mali-G52 2EEMC2, che sfrutta 128 GB di storage, però UFS 2.1, e che mette a disposizione il Bluetooth 4.2. In ambedue i casi, i processori forniscono un modem che supporta solo il 4G LTE.

Altre specifiche prevedono una batteria da 5.000 mAh, caricabile a 18W, e diverse connettività, tra cui Dual SIM, Wi-Fi dual band, e GPS: per i prezzi, costa di meno il modello MediaTek, listato a 1.099 yuan contro i 12.99 yuan di quello Qualcomm.