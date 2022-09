Vivo Y22: ufficiale lo smartphone con Helio G85, 4G e grande autonomia

Ascolta questo articolo

Dopo aver lanciato in Indonesia il modello Y22s lo scorso Agosto, Vivo ha adoperato lo stesso mercato per lanciare il successivo smartphone Vivo Y22 che al modello menzionato, processore a parte, somiglia davvero molto.

Venduto a partire da 2.399.000 rupie indonesiane, circa 163 euro, nelle colorazioni Starlite Blue, Summer Cyan e Metaverse Green, il Vivo Y22 (164.3 x 76.1 x 8.4 mm per 190 grammi) ha un display con notch a goccia, angoli arrotondati, uno scanner per le impronte digitali di lato e in basso un mento evidente. A livello visuale, nel mezzo si trova incastonato un display LCD da 6.55 pollici in HD+ (720 x 1612 pixel), con 60 Hz di refresh rate e, nel waterdrop, una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.2, con face unlock).

Dietro, la retroscocca in policarbonato ha bumper squadrato comprensivo di due sensori fotografici, tra cui uno da 50 (f/1.8) e uno da 2 megapixel (f/2.4) per il calcolo della profondità necessaria all’effetto Bokeh.

In tema di processori, Vivo fa menzione di un processore da gaming, in realtà datato e usato due anni fa per smartphone di fascia media: si tratta dell’octacore (2 GHz), a 12 nanometri di litografia, Helio G85, messo in tandem con la scheda grafica Mali G52 MC2: le specifiche mnemoniche prevedono una RAM espandibile virtualmente di 2 GB e uno storage che può far ricorso alle microSD, combinati negli allestimenti da 4+64 GB e 6+128 GB (in questo caso, il prezzo non è ancora noto).

La batteria, nel Vivo Y22, è da 5.000 mAh, e si carica via microUSB Type-C a 18W, presumibilmente in non poco tempo anche, se poi, a carica completa, con un uso morigerato dovrebbe permettere di arrivare a fine giornata, anche grazie all’interfaccia Funtouch OS 12 basata su Android 12. Le connettività, infine, si sostanziano nel Dual SIM, nel 4G, nel Wi-Fi ac, nel Bluetooth 5.0, nel mini-jack da 3.5 mm e nel GPS per la localizzazione.