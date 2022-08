Vivo Y16 4G: ufficiale l’entry level con espansione virtuale della RAM

Ascolta questo articolo

Vivo continua a mettere in campo smartphone con cui presidiare la fascia bassa del mercato posto che, nelle scorse ore, ha ufficializzato a Hong Kong, per ora senza dettagli sul prezzo, il nuovo telefono entry level Vivo Y16 (serial V2204) 4G.

Lo smartphone Vivo Y16 4G ha una scocca (163,95 x 75,55 x 8,19 mm per 183 grammi) il policarbonato nelle colorazioni alternative Stellar Black e Drizzling Gold: frontalmente, a confermare la fascia bassa contribuisce un look col notch a goccia d’acqua (U) e in basso un mento piuttosto evidente. Ambedue gli elementi menzionati circoscrivono un display LCD IPS da 6.51 pollici risoluto in HD+, ovvero a 1.600 x 720p, con refresh rate da 60 Hz, quindi molto basico.

A livello di fotocamere, quella per i selfie, nel notch a goccia, arriva a 5 megapixel, con apertura a f/2.2, mentre dietro vi è un bumper rettangolare (però a tono con la scocca, al contrario di quanto avviene nel Vivo Y35) con doppio anello e Flash allineato verticalmente a quello alto, per la dual camera: nello specifico la costituiscono un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2) e uno secondario da 2 megapixel (f/2.4).

Il datatissimo (2018) processore octacore Mediatek P35 da 2.3 GHz di clock frequency massima coopera con la scheda grafica IMG PowerVR GE8320, in un assetto che, lato memoria, si accontenta di 4 GB di RAM e di 64 GB per lo storage: in compenso, il costruttore ha previsto la funzione di ampliamento virtuale Extended RAM 2.0, che aggiunge 1 GB extra alla memoria volatile, prelevandolo da quella disponibile non usata dallo storage, che però è espandibile via schedina microSD.

Lato connettività, il Vivo Y16 prevedono il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5,0, e la microUSB Type-C: quest’ultima carica alla basilare potenza di 10W la corposa batteria che, essendo da 5.000 mAh di capienza, si caricherà di certo in non poco tempo, durando però molto anche in ragione dei benefici del sistema operativo, Android 12, sotto l’interfaccia Funtouch OS 12.